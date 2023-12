Marisa Martín Blázquez impacta con esta imagen en ‘Fiesta’ tras ser operada de urgencia

Los espectadores que hayan sintonizado este sábado Telecinco para ver ‘Fiesta’, el programa que presenta Emma García se habrán sorprendido al ver como una de sus colaboradoras más míticas, Marisa Martín Blázquez aparecía con un look poco habitual en televisión.

Como si de Risto Mejide se tratara, Marisa Martín Blázquez aparecía en ‘Fiesta’ con unas gafas de sol en los ojos. De este modo, la colaboradora seguía los pasos de otros rostros a los que se les ha visto de esa guisa como Iñaki López, Jorge Javier Vázquez o Kiko Hernández.

Y es que Marisa Martín Blázquez tuvo que ser operada de urgencia esta semana con motivo de un desprendimiento de retina tal y como ella misma explicaba al arrancar el programa y después de felicitar a Makoke por el nacimiento de su segunda nieta.

El motivo por el que Marisa Martín Blázquez ha pasado por quirófano

Todo a raíz después de que Emma García hiciera referencia a como Aurelio Manzano ya estaba sin la bota que le habían puesto tras su accidente en la piscina. «Tienes un equipo de lisiados, Aurelio ha estado cojo hasta casi nada y yo tuerta», ironizaba de primeras la colaboradora.

«Me han operado de un desprendimiento de retina y de vitreo y tengo el ojo a la remanguillé», explicaba Marisa Martín Blázquez. Al escucharla, era Emma García la que tomaba la palabra para hacer un comentario de lo bien que está siempre su compañera. «Lo de Marisa es muy fuerte. Primero porque se ponga lo que se ponga, ya veis ahora con gafas, está monísima la tía. Pero Marisa ha pasado unas cuantas intervenciones que no se ha enterado nadie, se sienta ahí y no ha pasado nada. Y de hecho le acaba de pasar ahora», le soltaba la presentadora.

«Sí, me operaron el martes de urgencia porque tuve un desprendimiento de retina y de vitreo. Ha salido todo muy bien. Pero yo me he autonombrado presidenta de honor de la ONCE, chica hay que ponerle un poco de humor a la vida. No veo nada por este ojo, pero me ha operado un doctor por este ojo que estoy super agradecida», añadía Marisa.