María Patiño desaparece de ‘Socialité’ en plena polémica que le salpica en Telecinco

Este viernes 22 de diciembre, Mediaset España confirmaba lo que era un secreto a voces: María Verdoy es la escogida para ponerse al frente de ‘Socialité’ a partir del próximo 6 de enero. De esta forma, el grupo audiovisual ha decidido prescindir de María Patiño y Nuria Marín como presentadoras del programa de los fines de semana.

Este sábado estaba previsto que ‘Socialité’ estuviese presentado por María Patiño. De hecho, ella misma así lo anunciaba a través de su perfil en X, donde avisaba que daría su última gran exclusiva en el programa. Sin embargo, para sorpresa de todos los espectadores, ha sido Javier de Hoyos el encargado de ponerse al mando.

Este sábado en directo os daré mi última exclusiva en @socialitet5 . — Maria patiño (@maria_patino) December 21, 2023

El director de ‘Socialité’ no daba ninguna explicación al respecto sobre la ausencia de la presentadora. Esto mismo ya ocurrió hace dos semanas, pero en aquel momento de Hoyos comunicó que su compañera estaba indispuesta debido a un herpes que le había salido en el labio. Pero, en esta ocasión, no ha habido ningún tipo de aclaración ni justificación.

Todos los seguidores del programa estaban esperando que María Patiño contestara al polémico comentario que sobre ella hizo Fran Rivera en ‘¡De viernes!’. Pero se han quedado con las ganas. Finalmente, y después de 40 minutos de emisión, Javi de Hoyos decía, de manera muy rápida, que su compañera no estaba presentando «porque está con fiebre».

Las polémicas palabras de Fran Rivera sobre María Patiño en ‘¡De viernes!’

Durante su entrevista en el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona este viernes 22 de diciembre, Fran Rivera dedicó unas durísimas palabras a María Patiño. No solo cuestionó «la credibilidad» de la presentadora, sino que, además, aseguró que ésta «se dedicaba a dejarme notitas en el limpiaparabrisas: ‘Soy Patiño, quiero quedar contigo’. Y me dejaba su número de teléfono'».

Por el momento, la periodista no se ha pronunciado sobre estas polémicas declaraciones. Aunque sí que soltó algún que otro dardo a través de las redes sociales, como «dame dinero y poder para dominar, un negocio». Por si esto fuera poco, ‘Socialité’ ha preferido no hacerse eco de la entrevista. Quizá para que sea la propia María Patiño la que le conteste cuando vuelva a ponerse al frente del programa, o bien este domingo 24 o el lunes 25 de diciembre. Ya que en Navidad ‘Socialité’ no descansará, tal y como ha anunciado su director este sábado.

Será el próximo 31 de diciembre cuando tanto María Patiño como Nuria Marín terminen su relación contractual con Mediaset España. A partir del 6 de enero, María Verdoy será la nueva presentadora del programa y Fénix Media Audiovisual, la responsable del espacio. Hasta ahora era La Fábrica de la Tele la productora del mismo, pero la ruptura de la relación entre La Fábrica y Mediaset han llevado a esta situación.