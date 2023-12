Lolita Flores se levanta de su silla y corta así de indignada ‘TardeAR’: «Os ruego encarecidamente…»

Estaos en días en los que todos recibimos cientos de mensajes en WhatsApp para felicitarnos las fiestas y dentro de unos días los recibiremos felicitándonos el año nuevo. Algo que parece que no a todo el mundo le gusta. Y sino que se lo digan a Lolita Flores, que ha sido muy clara este martes en ‘TardeAR‘ al abordar este asunto.

«Creo que me ha felicitado gente que no sabe si estoy viva», ironizaba en ese sentido Bibiana Fernández que se mostraba contraria a andar y recibir este tipo de mensajes masivos en el móvil. Algo en lo que parecía coincidir Lolita Flores.

«Pero hay felicitaciones que te hace ilusión que te lleguen», defendía por su parte Manuel Benítez el Cordobés. «¿Pero de quién?», le replicaba Lolita Flores al torero. «Yo felicito a la gente que quiero y, además, para eso están las redes sociales», defendía la cantante de primeras.

La rotunda petición de Lolita Flores que paraliza ‘TardeAR’ en directo

Lolita Flores, este martes en ‘TardeAR’.

Justo después, Lolita Flores se disponía a lanzar una petición y para ello decidía levantarse de su silla en ‘TardeAR’. «Yo quiero pedir algo, además me voy a poner en pie», advertía Lolita. «Os ruego encarecidamente que el día 31 de diciembre, no me mandéis el anuncio de mi madre, por favor. El anuncio de mi madre no, por favor. Llevo 35 años recibiendo ese mensaje, no una vez, sino 140 veces», se quejaba la hija de Lola Flores.

Mientras que Bibiana Fernández aseguraba que ella era un poco el Grinch de la Navidad porque odia estas fiestas. «Es el único que me hace gracia el de tu madre por ser tu madre. Los demás estoy hasta el mismísimo papo. Yo soy el Grinch», aseveraba la colaboradora. «Con todo lo que yo me he tomado y no he visto ni una vez a Papá Noel», terminaba diciendo.