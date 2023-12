Julián Contreras, sin piedad con estos cuatro fulminantes calificativos contra Fran Rivera

Hace años que Julián Contreras no tiene ningún tipo de relación con sus hermanos mayores, Fran y Cayetano Rivera. Y la entrevista que hace una semana el primero concedió en ‘¡De viernes!’ no ha hecho más que empeorar esa mala relación. Y es que el torero destapó los favores económicos que le hizo a su hermano. La reacción del joven no se ha hecho esperar.

A través del mismo programa en el que se sentó el hijo mayor de Carmen Ordoñez y Paquirri, Julián Contreras ha arremetido duramente contra su hermano, al que ha tachado de «machista, celoso y acomplejado». «Mi hermano está profundamente acomplejado. Es un celoso, un machista, un mediocre intelectual y un ignorante absoluto«, ha asegurado a través de un comunicado.

Además, el hijo menor de Carmen Ordóñez afirma que «si la justificación de Francisco Rivera para dar una exclusiva es que va a cumplir 50 años y nunca ha hablado, que escriba una carta y la publique. Me lleva poniendo verde toda la vida porque he ido a televisión y ahora lo hace él. Cuando las luces se apagan y ya no estás en primera fila hay gente que lo lleva mal».

Julián Contreras asegura que su hermano «lo hace todo por dinero»

Julián Contreras también ha dejado claro que su hermano «lo hace todo por dinero». E incluso ha llegado a decir que, si tiene la oportunidad de quitarle una oportunidad a alguien, Fran lo hace. «Cuando habla de mis negocios, del dinero que me dejó, parece que es el mejor empresario del mundo, una especie de Amancio Ortega… en fin», ha concluido el escritor.

Durante su segunda entrevista en el programa de Telecinco presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, Fran Rivera cargó especialmente contra Julián Contreras. Aunque también empatizó con él por los duros momentos que tuvo que vivir por culpa de la enfermedad de su madre: «Es verdad que el peor momento de mi madre quien más lo vivió fue Julián, mi madre a mí me quería proteger y muchas cosas no me llegaban. Ella sabía que yo me ponía delante de un toro».

«Julián me da mucha pena, pero en el fondo él juega con que sabe que yo no voy a dar ciertas informaciones sobre cifras. Yo le he ayudado mucho económicamente siempre que he podido. Es un tío muy válido, pero él tiene un problema muy gordo y es que él cuida de su padre y no al revés. Es un tío muy bueno pero ha tomado decisiones muy malas», sentenció el torero.