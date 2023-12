Horóscopo diario hoy, lunes 25 de diciembre: Predicción del día de Navidad en cada signo

¡Feliz Navidad! Empezamos la semana del 25 al 31 del diciembre que coincide con la celebración del Día de Navidad. ¿Cuál es el pronóstico del horóscopo para hoy lunes en todos los signos zodiacales: Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario o Capricornio?

Según ‘El Horóscopo de Esperanza Gracia‘, el día 27 tendrá lugar la última Luna Llena del año en el signo de Cáncer, que nos llena de sensibilidad y potencia nuestra intuición. El día 29, el planeta Venus ingresa en Sagitario y los signos de fuego –Aries, Leo, Sagitario- van a ser los más seductores del Cosmos.

A continuación, te adelantamos la predicción del horóscopo en cuanto a salud, dinero, trabajo o amor para todos los signos de este lunes 25 de diciembre de 2023:

Horóscopo diario Acuario

La última Luna Llena del año te revitaliza y vas a irradiar optimismo y alegría. Serás como un talismán para los que tienes cerca y tu actitud positiva y serena favorecerá mucho las relaciones. Aprovecha el tiempo de ocio que tengas y no desperdicies ni una ocasión para salir, pues tu destino puede cambiar de la noche a la mañana en una de esas salidas.

Horóscopo diario Escorpio

El planeta Venus transita por tu signo hasta el día 29 y tú no puedes estar más seductor. Aprovecha su magia y sé feliz. Necesitas tranquilidad y puedes conseguirla si afrontas algo que vienes aplazando. La última Luna Llena del año puede brindarte nuevas oportunidades en el trabajo que te motiven y te hagan ver la vida con una mirada diferente, más positiva.

Horóscopo diario Aries

Comienzas la semana este día de Navidad con un torbellino de emociones en el que se mezclan recuerdos, dudas, incertidumbres… Pero tu fuerza y optimismo van a poder con todo. Si has iniciado una nueva relación, disfrútala y no te obsesiones con que salga bien. La última Luna Llena del año da protagonismo a tu vida familiar, donde puede haber un feliz acontecimiento.

Horóscopo diario Géminis

Hoy día de Navidad la Luna transita por tu signo, ayudándote a dominar tus emociones y a lidiar con situaciones en las que no te sientes cómodo. Puede que algún asunto de tu vida no te deje estar tranquilo, pero la última Luna Llena del año puede traerte cambios, sobre todo relacionados con el trabajo y el dinero, que aligeren tus preocupaciones.

Horóscopo diario Tauro

Es posible que algo que te interesa no vaya tan rápido como tú quisieras… Pero no malgastes tus energías y respeta los tiempos, que lo que tenga que venir vendrá. Huye de las disputas y evita compromisos que no vas a poder asumir. La Luna Llena te puede traer una buena noticia o un viajecito inesperado que resultará maravilloso.

Horóscopo diario Virgo

Sacúdete la melancolía este día de Navidad y prepárate para cambiar de horizontes y liberarte de ataduras que te generan tensiones. Necesitas disfrutar más de tu tiempo libre y tomarte con paciencia los imprevistos que pueden surgir y que tanto te desconciertan. La última Luna Llena del año puede traerte nuevos amigos con los que sonreirás a la vida.

Horóscopo diario Cáncer

La última Luna Llena del año tiene lugar en tu signo y potencia tus recursos para que te sientas invencible, pero te acechan muchas envidias. No bajes la guardia y lleva contigo un cuarzo blanco para protegerte. Es un buen momento para corregir errores que te pueden estar pasando factura. El destino te depara un encuentro inesperado que puede cambiar tu vida.

Horóscopo diario Piscis

Esta última Luna Llena del año atrae la suerte a tu vida y favorece mucho el amor. Si hay algo que te hace ilusión, puede ser una realidad antes de lo que imaginas. Es un buen momento para resolver cuestiones pendientes, aunque no te apetezca remover el pasado. Vas a vivir situaciones muy placenteras y te encantará contribuir a la alegría de los que te rodean.

Horóscopo diario Libra

Te sientes confuso porque no acabas de tener claro lo que quieres, y tu sensibilidad está a flor de piel, pero esta última Luna Llena del año es muy propicia contigo y puede traerte cambios que te ayuden a tomar un nuevo rumbo que te haga feliz. No te dejes llevar por la apatía, activa tus recursos y comprobarás que, cuando te mueves, las oportunidades comienzan a aflorar.

Horóscopo diario Leo

La última Luna Llena del año ilumina tu mundo interior y te ayuda a dejar atrás pensamientos negativos que te pueden condicionar. El 29 la Luna en tu signo te protege y con su energía vas a encarar el nuevo año con optimismo y buenas perspectivas. Tus iniciativas son buenas, debes confiar en ellas y superar los temores. Pronto recibirás recompensas.

Horóscopo diario Sagitario

La energía que te transmite la Luna Llena potencia tu entusiasmo para que disfrutes a tope de la vida. Vas a tener el don de la oportunidad y atraerás la suerte no solo para ti, sino para los que te rodean. El día 29, el planeta Venus ingresa en tu signo, ofreciéndote situaciones muy propicias para que seas feliz, sobre todo en el amor.

Horóscopo diario Capricornio

El tránsito del Sol por tu signo es un regalo del Cosmos que vas a saber aprovechar. Es un magnífico momento para progresar en tu vida y liberarte de situaciones pasadas que no deben volver. La última Luna Llena del año aleja las tensiones y te armoniza. Harás nuevas amistades y en el amor todo te vendrá rodado. Disfruta de tu suerte.