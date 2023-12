Desvelan de qué fuente de ingresos vive Christian Gálvez tras cancelarse ’25 palabras’

Christian Gálvez está en el banquillo de la televisión desde el pasado mes de septiembre cuando el concurso ’25 palabras’ fue cancelado abruptamente ante la llegada de ‘TardeAR’, el nuevo magacín de Ana Rosa Quintana. Desde entonces, no se le ha vuelto a ver al frente de un formato.

Así, sin proyecto desde el fin de ’25 palabras’, la revista Lecturas señala cuál es el «refugio económico» en estos momentos. Aunque no tiene programa en emisión, tiene contrato de larga duración con Mediaset y, además, que no aparezca en pantalla no quiere decir que no esté trabajando detrás de las cámaras.

La productora que lidera, ‘Fénix Media Audiovisual SL’, está inmersa actualmente en documentales. El que ha trascendido por ahora es el de ‘Los Galindos. Toda la verdad’, que abordará el asesinato de cinco personas en una pedanía de Sevilla en el año 1975. Un caso que nunca terminó de esclarecerse y sobre el que también se hará una ficción, ‘El Marqués’; en este caso con la compañía audiovisual presidida por Ana Rosa.

Además, no es la única sociedad que existe en el registro mercantil a su nombre. Christian Gálvez posee otras dos sociedades como así recoge la citada publicación. Por un lado, ’47 Ronin SL’, centrada en las «actividades de postproducción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión» y que, según Lecturas, facturó 743.000 euros el pasado año. Por otro, ‘Lienzos y Estrellas SL’, administrada únicamente por él y destinada a «la promoción de espectáculos, realización de eventos, promoción y dirección de obras de teatro, presentación y divulgación de obras científicas, literarias, artísticas e históricas».

La revista también ha hecho un repaso de las propiedades de Christian Gálvez. En primer lugar, una vivienda en la ría de Betanzos, en La Coruña, que comparte con Patricia Pardo. Se trata de una casa «de obra nueva terminada de 612 metros construidos sobre una parcela de 1617 metros con dos plantas, sótano y jardín con piscina privada». «Tres cuartas partes de esta vivienda son propiedad del presentador y el cuarto restante es de Patricia Pardo», indica. Además, él es propietario de otro piso y dos plazas de garaje en Móstoles (Madrid).

Repasado ese «refugio económico» del comunicador, conviene destacar que muy pronto estará de vuelta en la pequeña pantalla. Mediaset anunciaba hace unos días que Christian Gálvez regresará al prime time con una de sus nuevas apuestas de entretenimiento. El grupo ha decidido que sea el encargado de ponerse al frente de ‘Celebrity School‘, un nuevo formato internacional que producirá junto a Cuarzo Producciones de Banijay Iberia (‘La isla de las tentaciones’, ‘Así es la vida’).

En cada entrega del nuevo programa cuatro famosos diferentes protagonizarán una particular ‘vuelta al cole’ en la que se enfrentarán a través de diferentes pruebas de conocimiento, físicas y musicales, entre otras, a alumnos de tres grados diferentes: primaria, secundaria y bachillerato. Además, cabe recordar que Gálvez también será el encargado de conducir las galas de Nochebuena y Nochevieja junto a Verónica Dulanto en Telecinco.