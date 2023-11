Pedro Ruiz desvela sin rodeos el dinero que gana al mes y deja de una pieza

Pedro Ruiz ha compartido abiertamente sus ingresos económicos a raíz de la buena noticia que se ha publicado recientemente para los autónomos: la compensación que recibirán por cada año de retraso en la pensión gracias a una reforma de la Ley General de la Seguridad Social.

Así, la SS premia a aquellos trabajadores por cuenta propia que decidan postergar su jubilación con interesantes incentivos financieros. Según la situación de cada uno y los requisitos que cumplan, podrían percibir entre 4.400 y 12.400 euros por cada ejercicio anual que retrasen esa jubilación.

Una noticia que ha alegrado sobremanera a Pedro Ruiz porque se verá afectado por ello. Y es que ha revelado ante sus seguidores de la red social X, antes Twitter, que él es también autónomo. De paso, el presentador ha desvelado sin rodeos el dinero que cobra mensualmente en la actualidad por su pensión.

«Como autónomo que soy y he sido tengo una pensión que no llega a mil euros, que cuando trabajo no percibo. Como muchos. Lo cuento sólo para que conste que entiendo bien el desamparo de los que trabajan por cuenta propia. Soy un caso raro, pero para la mayoría es miseria», ha confesado Pedro Ruiz, dejando muy sorprendidos a sus seguidores.

No obstante, el polifacético artista ha cerrado su fichaje por TVE para ponerse al frente de ‘Nada del otro mundo’, un programa especial que la cadena pública producirá junto a El Terrat (The Mediapro Studio) y que ya está promocionando. De manera, que esos ingresos que indica se verán claramente incrementados.