«Me enerva»: Mario Vaquerizo frena la acusación que la mujer de Joaquín le expone

Mario Vaquerizo y Alaska fueron los invitados de esta semana a ‘Joaquín, el novato’. La pareja de artistas acudieron al programa de Joaquín Sánchez para realizar no una entrevista juntos, sino dos entrevistas en paralelo. La mujer del futbolista, Susana Saborido hizo su debut como entrevistadora y se encargó de charlar con Mario, mientras que su marido se quedó con Alaska. Pero fue el primero el que dejó las declaraciones más sonadas de la entrevista.

El vocalista de ‘Nancys Rubias’ es bien conocido por su tendencia a la polémica, pero en sus últimas apariciones esto se ha acentuado más que nunca. El marido de la cantante se sinceró con su entrevistadora. «Yo las llevo mal por el daño que le puedan hacer a mi madre, porque hablan sin saber», explicó Vaquerizo sobre las críticas que recibe. «Me están dando una importancia que ni yo mismo me la doy», señaló el artista.

Sin embargo, el momento más tenso del programa llegó poco después, cuando Mario Vaquerizo habló de forma directa sobre los rumores de su condición sexual. Aseguró que se crece ante «los comentarios hirientes» y no se cortó un pelo en explicar cómo se siente ante estos rumores. Fue entonces cuando explicó qué es lo que más le molesta de que digan que es homosexual.

Mario Vaquerizo estalla contra los rumores

«Todos mis amigos son maricones. No son gays, son maricones», comenzó a explicar el invitado a Susana Saborido. «Esto no lo estoy diciendo como un insulto. Porque el insulto no está en la palabra, sino en la intención de cómo lo dices», puntualizó el marido de Alaska. Entonces, entró más en detalle de por qué le molestan tanto esas insinuaciones.

Mario Vaquerizo y Susana Saborido en ‘Joaquin, el novato’

«Lo que me da rabia es que están cuestionando a mi mujer», reveló el vocalista de las ‘Nancys Rubias’. Aseguró que el daño que estos comentarios puedan hacerle a ella es lo único que le molesta. «¿Qué pasa, que mi mujer es una muñeca? ¿Mi mujer se va a morir de inanición», sentenció Mario Vaquerizo.

Entonces el invitado se puso serio. «La estás cuestionando a ella. Por un lado estás diciendo que es la más inteligente de España ¿pero después va a ser una tonta en casa? Eso es lo que de verdad me enerva«, señaló el cantante para zanjar el tema. Aseguró también que pese a que no ve la palabra como un insulto, hay veces que la broma cansa tanto a él como a su mujer.

Vaquerizo explicó también que no entiende por qué «hablar en femenino y ponerse rulos» es razón suficiente para que se cuestione su relación, aunque entiende que exponerse es estar dispuesto a recibir críticas. Confesó que cuando lo llaman «maricón» es cuando más «suelta pluma». «Si yo no te pregunto, que piensas de mí, no me lo tienes que decir», sentenció el cantante.