Itziar Castro sentencia en estos términos a Noemí Galera por su despido de ‘Operación Triunfo’

Itziar Castro aprovechó su paso por el podcast ‘Querido Hater’ para recordar su fugaz paso por ‘Operación Triunfo 2018′. La que un día fue (brevemente) profesora de interpretación de los triunfitos, no ha dudado en sincerarse con Malbert sobre su extraño despido del programa y cómo lo afrontó. Cuando el nombre de Noemí Galera salió en la conversación, la respuesta de la actriz dejó al presentador sin palabras.

La actriz que formó parte de ‘Vis a Vis’ recordó en la entrevista el extraño momento en el que su productora Gestmusic le comunicó que ya no formaría parte del claustro de profesores de ‘OT 2018’. «Yo entré en clase y estaba todo muy bien, salgo de clase y me despiden«, explicó la intérprete. Además, añadió que le supuso una situación desagradable y que le chocó: «Me dijeron que no funcionaba. Es lo mismo que cuando estás en una serie feliz y te matan al personaje, a ti no te lo dicen antes», reveló la invitada.

Malbert aseguró que su despido fue «innecesario, sin tacto y sin educación» para más tarde intentar sonsacar a su entrevistada sobre los supuestos malos rollos en la academia. «Cuando se os veía al profesorado con Noemí Galera, lo que se percibía no era buen rollo», sugirió el presentador del podcast. Fue entonces cuando, Itziar Castro, sin pensárselo dos veces, decidió zanjar los rumores de su enemistad.

Los términos con los que se refiere Itziar Castro a Noemí Galera

«Noemí no es mi amiga, es trabajo. En esta profesión me han tratado peor», sentenció la actriz. Sin embargo, la antigua profesora de interpretación quiso aclarar que no existe ninguna mala relación la directora de la academia de ‘OT 2023’. «Si quieres te enseño los Whatsapps, yo solo tengo corazones. Yo no he tenido mal rollo con nadie que estaba allí», explicó Itziar a Malbert.

Itziar Castro en el podcast ‘Querido Hater’

Sin embargo, la actriz siguió sincerándose sobre lo que le enfadó de su salida tan abrupta. «Lo que me molesta es estar en un trabajo y no poder acabarlo, yo soy de las que empieza una cosa y la acaba», expresó Itizar Castro, que aseguró a Malbert ser «muy profesional». Confesó también que estuvo muchas horas sin dormir para poder dar lo mejor de ella en las clases.

«Hay momentos en la vida en los que por desgracia no te sientes tratado bien, pero es una cuestión profesional», añadió la intérprete para zanjar el asunto sobre su presunta enemistad. Itiziar aseguró que vio cosas en el talent show que no le gustaron durante su estancia. «Cuando sales y ves luego cosas, dices ‘Uh, estaba allí y no me enteré yo de esto», remató la actriz.