«Cambio de canal»: El público de ‘Fiesta’ dice ‘basta’ por lo visto con Jaime Peñafiel

Este domingo, ‘Fiesta’ volvía a invitar al plató a Jaime Peñafiel después de un tiempo desaparecido. El periodista experto en Casa Real regresaba al programa de Emma García para hablar de su nuevo libro dedicado a la Reina Letizia.

Nada más recibirle en el plató, Emma García le confesaba que le había sorprendido que hiciera un libro sobre la Reina Letizia. «Siempre dije que nunca escribiría un libro sobre Letizia pero al final el editor me animó. Era necesario hacer la biografía», aseveraba él.

«Cuando se anunció el compromiso todos nos quedamos conmocionados. Y yo me propuse investigar sobre su vida que es apasionante y apasionada», reconocía Jaime Peñafiel. Tras eso, Emma no dudaba en decirle al periodista que ella ha echado en falta que ponga «doña» o «Reina» en el título de la obra, que es «Letizia y yo».

«¿Por qué?», le preguntaba Peñafiel a la presentadora. «Hombre porque para mí es la Reina Letizia o Doña Letizia», le respondía García. «La consorte», le matizaba Jaime Peñafiel a la presentadora de ‘Fiesta’. «Es que actúa como si fuese la reina y no lo es, es la consorte. La única que no es consorte es Camila porque la designó Reina del Reino Unido», recalcaba.

Jaime Peñafiel, muy crítico con la Reina Letizia

Después, Jaime Peñafiel no dudaba en reconocer que él siempre ha sido muy crítico con Letizia. «Yo no soy cortesano como la mayoría de la prensa española. Lo que se puede contar se cuenta. Yo no he escrito el libro para que les parezca o no les parezca. Soy un periodista independiente después de 70 años en esta profesión», defendía él.

Tras recordar todas las críticas que le ha lanzado a la Reina Letizia desde que se casó con el Rey Felipe VI, Jaime Peñafiel no se contenía al decir que era una persona «muy mandona». En ese momento, tanto Aurelio Manzano como Marisa Martín Blázquez le pedían al periodista que reconociera que estaba siendo una buena reina. «Los periodistas tenemos que ser críticos», les sentenciaba él.

Después, Juan Luis Galiacho le preguntaba a Jaime Peñafiel si él no creía que la monarquía sigue vigente en España gracias a la Reina Letizia dejando claro como ella había puesto unos límites que se habían sobrepasado. «No, Felipe lo intenta hacer bien pero tiene muchos problemas familiares. A mí me da pena que no exista la familia real, el rey Felipe la redujo por culpa de ella», sentenciaba él.

Lluvia de críticas a ‘Fiesta’ por llevar a Jaime Peñafiel

La presencia de Jaime Peñafiel en ‘Fiesta‘ ha sido muy criticada en redes sociales. Así, muchos se quejaban de que el programa de Telecinco siga dando voz al periodista dejándole soltar «machistadas» y criticar continuamente a la Reina Letizia.

Cambio de canal. No creo que sea productivo ver cimo jaime peñafiel echa veneno pir la boca para purgar la muerte de ña hija drogadicta.#Fiesta26N — Milenta (@micasaestalejos) November 26, 2023

#Fiesta26N



¿Pero siguen dando voz a este misógino de siglos pasados?



Vergonzoso pic.twitter.com/Z8s79F2CJz — Crocheteando 💫🇪🇸 (@Medusasenpecera) November 26, 2023

📺 #Fiesta26N

Me parece terrible que en 2023 se siga dando crédito y voz a Jaime Peñafiel que rezuma clasismo por todos los lados, por decirlo de una forma elegante. Tratando a Letizia como la trata.

Un señor que escribió el libro "El rey no abdica" y ya sabemos lo que pasó. — Sacha P. 🇪🇸🇪🇺 (@PalabradeSacha) November 26, 2023

Peñafiel ya chochea y dice que ha “escrito”un libro de la Reina Letizia, pero este señor por qué no nos hace un favor a todos y se queda en su casa con la manta. #Fiesta26N — Waltoge (@waltoge) November 26, 2023

Por qué le dan bola a este viejo senil???da un ascazo tremendo el prepotente de mierda.#Fiesta26N — dracarys (@dracarys2014741) November 26, 2023

#Fiesta26n ya este Señor debe de estar fuera de la televisión — Cotelito Pérez (@CotelitoPerez) November 26, 2023

Peñafiel siendo un clasista y machista con Letizia



"Cosas positivas de ella: es guapa, mona, elegante… Y negativas: como casi todas las mujeres es mandona! "



Madre mia… #Fiesta26N — palentino 🌾🌈❣️ (@palentino) November 26, 2023

Ya está el casposo impresentable de Peñafiel criticando a la reina Letizia.

A este señor, perdón,no se merece ni el trato de persona, se le va la cabeza, no entiendo que el programa lo traiga.VERGONZOSO — toni (@toni07584369) November 26, 2023

#Peñafiel no puede ser más clasista y machista — @robertogarrera (@robertogarrera_) November 26, 2023