Avance semanal ‘Pecado Original’, capítulos del 20 al 24 de noviembre: La manipulación de Leyla a Halit

‘Pecado original‘, la serie turca diaria de Antena 3 continúa su periplo en las tardes de la cadena de Atresmedia junto a ‘Amar es para siempre‘ y sigue siendo una de las ficciones más vistas de la televisión.

En los últimos capítulos de ‘Pecado Original’, Yildiz descubrió que Halit tenía una aventura con Leyla y decidió divorciarse de él. La familia Argun se desestabilizó del todo cuando Erim se marchó de casa después de un enfrentamiento con su padre.

Mientras, Sahika y Leyla organizaron un falso embarazo con tal de engañar a Halit y atraerlo de nuevo, incluyendo un aborto. Además, Nadir le pidió ayuda a Ender para poder ganarse el corazón de Yildiz y casarse con ella ahora que por fin la joven Yilmaz había comenzado una nueva vida lejos de Halit.

Esta semana en ‘Pecado Original’, Yildiz intentará rehacer su vida después de conseguir trabajo. Mientras Nadir insistirá en su interés por la joven y contará con la ayuda de Ender para acercarse a ella. Pero Halit podría complicarlo todo al enterarse de que su mayor enemigo empieza a mostrar su interés por su ex mujer.

¿Qué pasará esta semana en ‘Pecado original’? Si no puedes esperar en El Televisero te contamos todo lo que va a suceder en la serie turca del lunes 20 al viernes 24 de noviembre a partir de las 17:00 horas en Antena 3:

Avance de ‘Pecado Original’ – Lunes 20 de noviembre

Después de habérselo pedido a Halit, Leyla finalmente acude a la mansión Argun para cenar con toda la familia. Sin embargo, su estrategia falla en el momento en que Yildiz se le adelanta y deja a Halitcan al cuidado de Lila durante unas horas. Ninguno de los intentos de Leyla por ganarse la atención y la gracia de los hijos de Halit salen bien, imagen que empeora cuando llega Yildiz para recoger a su hijo y los chicos se ponen de su parte.

Por otro lado, el disco duro de Ender desaparece y, después de que haya acusado a Sahika, tiene lugar una discusión entre Kaya y Ender por el ambiente conflictivo que siempre está presente en la casa. Las cosas empeoran cuando Kaya encuentra el disco duro dentro de la caja fuerte que el matrimonio comparte. Ender está segura de que Sahika fue la que lo escondió, pero Kaya no quiere ni oírla.

Ender visita a Yildiz, muy arreglada, y le dice que tiene que hablar con ella a solas. Todo es una estratagema para llevarla a su fiesta sorpresa sin levantar sospechas. Lila, Erim y Zehra se preparan para marcharse a la celebración y se dan cuenta de que nadie le ha dicho nada a Halit al respecto.

Avance de ‘Pecado Original’ – Martes 21 de noviembre

La fiesta de cumpleaños sorpresa de Yildiz está cargada de emociones, aunque, desde luego, no todas son agradables. Mientras que Yildiz está maravillada y emocionada porque todo el mundo se haya reunido para celebrar con ella, Halit se arrincona en su soledad. Averiguar que la organización ha dependido de Nadir no le ayuda a mejorar su humor, precisamente.

Durante la fiesta, Yildiz le agradece a Nadir que haya tenido un gesto tan bonito con ella y eso destaca en las instantáneas que acaban en redes sociales. Fotos que Sahika no duda en enviarle a Halit para que valore más a Leyla. Sin embargo, el tiro no le sale como esperaba porque, en lugar de acercarles, los aleja. Halit y Leyla tienen su primera discusión cuando a Halit se le escapa que “su mujer” no puede hacerse fotos con alguien como Nadir.

Pese a todo, Yildiz está muy segura de que no quiere tener una relación romántica con Nadir. Por mucho que su madre le insiste, Yildiz solo puede pensar en su carrera y en su hijo. No obstante, cuando se entera por boca de Sahika que Leyla está embarazada de Halit, la coherencia se transforma en rabia. Yildiz acepta la proposición de matrimonio de Nadir delante de todos en la sala de juntas del holding, incluso el propio Halit.

Avance de ‘Pecado Original’ – Miércoles 22 de noviembre

Después de una incómoda cena para celebrar el compromiso, Ender le confiesa a Kaya que Yildiz se ha metido en un auténtico lío y ahora quiere cancelar el compromiso. Kaya no entiende qué ha podido hacer cambiar a Yildiz tan rápido de opinión en unos días hasta que escucha que Leyla está embarazada de Halit.

Al día siguiente, Yildiz se arma de valor y consigue tener una conversación sincera con Nadir. Rechaza su proposición y le confiesa que no se siente preparada para un compromiso así después de lo que vivió con Halit, y puede que nunca lo esté. Ender teme que la negativa de Yildiz pudiera afectarles a ellos, sabiendo lo vengativo y tenaz que puede llegar a ser Nadir. Y sus temores se ven confirmados cuando Nadir la amenaza para que le ayude a conseguir que Yildiz se enamore de él.

Después, Ender acude al despacho de Halit para preguntarle sobre el asunto del embarazo de Leyla, pero él le explica que tuvo un aborto. Ender se burla de él, convencida de que le ha mentido con el único propósito de atraparle.

Avance del capítulo del jueves 23 de noviembre

Yildiz recibió una oferta de 500.000$ por su papilla de manzana y le muestra el contrato a Kaya con mucho orgullo. Sin embargo, poco tiempo después, Yildiz recibe otra oferta de una empresa americana que quiere comprar su receta por 5.000.000$ y contratarla como asesora. La felicidad invade a Yildiz y se plantea contratar a Caner y Emir si Kaya les da permiso.

Y mientras la vida sonríe a Yildiz, Halit rememora las palabras de advertencia de Ender acerca de Leyla hasta que decide hablar con ella al respecto y le pregunta qué médico le practicó el aborto. Leyla trata de evadir la pregunta aludiendo la falta de confianza en su relación. Acorralada, Leyla pide ayuda a Sahika, que trata de pensar en una solución, sin saber que Ender está detrás de ella y puede escuchar la conversación.

Lo cierto es que Halit está en una constante montaña rusa emocional. Discute con Yildiz por su compromiso con Nadir y por el embarazo de Leyla, pero a su vez disfruta de poder restregarle a Nadir que Yildiz le haya rechazado para ponerle celoso. Sufre con los resultados, cada vez peores, de sus inversores y lo paga con sus hijos.

Además, Yigit ha descubierto que Axel, el nuevo novio de Lila, en realidad solo finge estar con ella para mantener una relación secreta con una mujer que sus padres desaprueban. Pero cuando intenta advertirle a Lila, discuten. Lila está muy herida por el hecho de que Yigit esté con Vivian.

Avance del capítulo del viernes 24 de noviembre

Metin le explica a Halit que las acciones que compraron en África no valen nada y que el dinero de la hipoteca no es suficiente para pagar a Hacienda. Está en bancarrota. Halit se desploma con la noticia. Dos semanas más tarde, de lo único de lo que hablan los medios es de la caída de Halit.

Después de discutir por el nombre del médico que le practicó el aborto, Leyla cree que ha perdido a Halit para siempre. Sin embargo, Sahika consigue a un médico que mentirá por ella. Cuando Leyla se lo presenta a Halit, esperando ganárselo de nuevo, el médico le confiesa a Halit que Leyla le pagó para que mintiera.

Sabiendo que es cosa de Sahika, Leyla se enfrenta a ella. Sahika se mantiene en que la vendió porque había fracasado, pero en realidad es porque hizo un trato con Ender a cambio de expulsar a Leyla. Al escuchar que Halit está en la bancarrota, Leyla va a buscarle para humillarle.

Finalmente, Sahika descubre gracias a Kaya que Yildiz va a firmar un importante contrato y se lo cuenta a Halit. Mientras, cuando Yildiz se encuentra con Leyla, le da las gracias porque gracias a que le robó el marido, ahora tiene una profesión y ofertas millonarias. Yildiz firma el acuerdo por cinco millones de dólares