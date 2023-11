Avance de ‘La Promesa’ de este jueves con el plan de la marquesa para deshacerse de Curro

‘La Promesa‘ ha abierto su capítulo de hoy con la inaudita proposición de matrimonio de Abel a Jana Expósito. Ella, incómoda, le ha contestado que solo quiere que sean amigos, pero Abel no se ha dado por vencido y le ha pedido que acepte su propuesta y se case con él. El médico no ha entrado en razón por más que la doncella le ha abierto los ojos para dejarle meridianamente claro que entre ella y él no puede haber nada más allá de una amistad.

Mientras, Jerónimo de Gamboa se interesa por saber si don Pelayo se está enamorando realmente de Catalina por cómo la mira. Pero el conde de Añil lo ha negado todo y le ha confirmado que todo es producto de una interpretación orquestada por la marquesa para llevarse a su hijastra de La Promesa. Catalina no le interesa nada y Pelayo solo persigue la dote económica de un futuro compromiso y la prosperidad del negocio del tráfico de armas que Jerónimo y él se tienen entre manos.

Por su parte, Jimena, tras ser expulsada del dormitorio conyugal, ha descubierto que Manuel se ha marchado nuevamente de La Promesa sin previo aviso. La joven ilustre ha montado en cólera por su huida a la francesa. Pero lo cierto es que Manuel sí ha dejado una carta esta vez a su hermana Catalina explicándole los motivos de su viaje improvisado. En esa misiva le ha confesado que no soporta vivir en el mismo lecho y bajo el mismo techo que Jimena.

Además, Jana, que le ha contado la sorprendente propuesta de Abel, ha alertado a María Fernández del excesivo cortejo de Valentín, el amigo del hijo de Simona recién llegado a La Promesa. No se fía ni un pelo de sus verdaderas intenciones y le pide precaución. Mientras, el jovenzuelo sigue ganándose cada día más a sus compañeros con su carácter dicharachero y socarrón.

Por el servicio han empezado a correr también las escapadas a hurtadillas de Martina. Un servicio un tanto descontrolado que tiene a Mauro nervioso y desbordado mientras Rómulo sigue convaleciente y de reposo en su habitación. Es más, Petra, experta en malmeter, se ha encargado de hacerle llegar a la marquesa el desorden en la planta del servicio y ella ha hecho llamar al lacayo para espetarle una buena reprimenda.

En paralelo, Cruz, que no soporta que Curro vaya detrás de Alonso como un perro faldero y que está convencida de que sabe toda la verdad sobre sus verdaderos orígenes, se ha reunido con Lorenzo y le ha ordenado que le saque fuera de La Promesa de inmediato. La marquesa quiere a Curro fuera de palacio cuanto antes y que sea trasladado a un internado en el extranjero para deshacerse de él.

Así, con todo lo ocurrido en la serie de TVE este miércoles, en El Televisero te ofrecemos un avance del capítulo de mañana jueves, 30 de noviembre, por si no quieres esperar a conocer las tramas.

Avance del capítulo 242 de ‘La Promesa’ – Jueves 30 de noviembre

La ausencia de Manuel pasa factura a Jimena. Primero, le cuenta a Martina que está preparando un viaje romántico a Italia y luego se enfrenta a la marquesa, acusándola de lavarse las manos de los problemas de su matrimonio con Manuel y amenazándola con informar a sus padres para que el nombre de los Luján quede arrastrado por el lodo.

Curro enfrenta a Martina ahora que sabe lo que se esconde detrás de sus escapadas. Pero no es el único que lo sabe, Feliciano también ha descubierto el secreto de la muchacha.

Jana elude a Abel después de su desafortunada propuesta matrimonial, y María Fernández tiene que lidiar con los excesivos agasajos de Valentín. Curro cada vez tiene más motivos para rechazar la propuesta de Lorenzo de irse a estudiar a Inglaterra: por un lado está Martina; y por otro, su incipiente relación con Alonso, su verdadero padre.

Entretanto, doncellas y lacayos se enfrentan a causa del reparto de las tareas y la responsabilidad recae sobre Mauro, que no sabe como lidiar con la situación y que se verá en la complicada tesitura de trasladar a las cocineras las quejas de la marquesa por la mala elaboración de los platos.

Por último, Catalina se molesta con Pelayo porque está tomando decisiones unilaterales sin tenerla en cuenta como el hecho de retirar las llaves del almacén al servicio para que solo las puedas poseer Jerónimo. Catalina dará un paso al frente y le dirá que tienen que dejarlo.