Gala 5 de ‘GH VIP 8’ en directo: última hora del expulsado y los nominados

Laura Bozzo, salvada

La presentadora peruana fue salvada por la audiencia de la expulsión el pasado lunes 9 de octubre y la polémica no ha dejado de surgir. No por su salvación, sino por destapar al ‘Super’ ante una supuesta censura por parte del programa tras criticar el reality. Tras criticar que Karina fue salvada por ella: «¿Me vas a decir que Karina durmiendo da más rating? ¡Estamos hasta la mierda!», fue más allá y calificó ‘GH VIP 8’ como un «fracaso televisivo».

Esto es lo que dijo Laura Bozzo ante la censura del programa: «¿Quién carajo va a querer ver esta mierda? Perdón, es mi opinión (…) Yo, como espectadora, no vería esto. Me parece aburrido (…) No estamos dando contenido».