‘Espejo Público’ pone en aprietos a Gloria Camila: «¿Por qué crees que se te contrata?»

‘Espejo Público‘ ha analizado este miércoles cómo los ‘hijos de’ sobrellevan esa etiqueta. Como era de esperar, las miradas no han tardado en dirigirse a Gloria Camila, presente en el plató y que ha aprovechado durante toda su vida esa etiqueta. De hecho, la influencer ha tenido que defenderse y argumentar que ella también ha trabajado en la vida.

«Yo creo que cuando eres ‘hijo de’ vas a estar siempre en el foco mediático hagas lo que hagas», ha empezado valorando Gloria Camila: «Luego sí es verdad que participas o no, y hay gente que no participa, como por ejemplo la hija de Belén Esteban que no sale en ningún medio y no se habla de ella, y luego hay gente que ha sabido aprovechar, por ejemplo, Miguel Bernardeau, que ha sabido sacarle partido. Igual tiene el talento y no tiene que ser ‘hijo de'».

Gloria Camila ha querido dejar claro que ella es consciente de que «siempre va a estar» esa etiqueta sobrevolando su nombre «haga lo que haga, tengas carrera, te lo curres… Al final voy a ser siempre la ‘hija de'». Aunque, eso sí, no ha renegado de sus padres: «También te digo que estoy muy orgullosa de que se me conozca por ello, estar en un hueco televisivo y estudiar lo que a mí me dé la gana. También sé lo que valgo».

Tras sus palabras ha sido Alonso Caparrós quien ha tomado la palabra y ha señalado la actitud de la colaboradora: «Tu problema es aceptar determinadas cosas. Tú tienes contextos muy complicados. Vienes de una saga familiar que mediáticamente es tan potente que tú a la hora de sentarte en un plató tienes dos opciones: o pasarlo fatal o entender ese contexto y a partir de ahí jugarlo o no jugarlo«.

Miguel Valls pone contra las cuerdas a Gloria Camila en ‘Espejo Público’

Y Gloria Camila le ha contestado: «Siempre he aceptado que ser ‘hija de’ tiene sus pros y sus contras. Siempre he aceptado que se tenga que hablar de nuestra vida y si yo participo en un programa y tengo que aclarar ciertas cosas, entiendo que luego eso siga siendo un tema que se alargue. De ahí a que sean faltas de respeto o que te disminuyan como persona y tu valor…».

Susanna Griso ha sido la única que ha querido dar la cara por la hija de Rocío Jurado. Es más, le ha dado un consejo a la colaboradora de ‘Espejo Público’: «En el caso de Gloria Camila que su carrera se inició así, tú ahora tienes que aprovechar. Las hieles, las has probado y además has estado en tratamiento psiquiátrico que nos lo has dicho. ¡Aprovéchalo ahora para labrarte tu propia carrera!».

Mientras tanto, Gloria Camila ha proseguido defendiendo que ella nunca ha vivido «del cuento»: «Lo que quiero dejar claro es que aunque sea ‘hija de’, hay gente que es ‘hija de’ y vive del cuento y no hace nada con su vida. Yo tengo mis estudios, ahora estoy estudiando derecho, estoy creando mi propia marca… hago otras cosas y busco fuentes de ingreso independientes de la tele».

Pero, como es obvio, su trayectoria en televisión no se puede entender sin tener en cuenta la familia a la que pertenece. Por este mismo motivo, Miquel Valls la ha puesto contra las cuerdas: «¿Tú por qué crees que se te contrata en la tele?«, le ha preguntado, a lo que ella le ha contestado seria: «A día de hoy no he tenido que hablar todavía en este programa de mi familia. Algo aportaré«.

Finalmente, ha sido Susanna Griso quien ha vuelto a dar la cara por Gloria Camila: «Yo sé que habrá gente que te critique, pero es que es verdad que es lista, es inteligente, es buena analista y encima está labrándose dos carreras…». Y se ha dirigido a ella: «Podrías haber aprovechado el camino fácil que es concursar en los ‘realities’, pongo a parir a mi hermanastro… Lo ha hecho, sí, pero se podría haber quedado en eso. Ha querido salir de ahí».