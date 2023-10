Dani Mateo dice adiós a esta colaboradora de ‘El Intermedio’: «Toca despedirnos»

Este jueves 6 de octubre, Dani Mateo ha anunciado una noticia buena y otra mala en ‘El Intermedio’. El presentador, que durante esta semana ha sustituido a El Gran Wyoming tras haber contraído el Covid, ha tenido que decir adiós a una de las colaboradoras estrella del programa de LaSexta en estos últimos meses.

A principios del mes de mayo, Andrea Ropero anunció su retirada temporal de ‘El Intermedio’ ante su inminente maternidad junto a Iñaki López (‘Más vale tarde’). En este tiempo ha sido sustituida María Avizanda, quien ha hecho numerosos reportajes a lo largo de estos meses. Sin embargo, con el regreso de su compañera, la periodista volverá al lugar donde ha desarrollado su carrera, detrás de las cámaras en la redacción del programa. Y es que, los que están tras los focos son tanto o más importantes que los que se ponen delante, sobre todo en un formato como este, en el que los guiones forman parte fundamental del éxito del mismo.

Dani Mateo se despide de María Avizanda

Antes de finalizar la entrega de este jueves, Dani Mateo anunciaba lo siguiente: «Tenemos dos noticias, una buena y una mala. La mala: toca despedirnos de María Avizanda, pero no nos deja, ya que, aunque no la veamos delante de la cámara, forma parte fundamental de nuestro equipo y de la redacción del programa».

«La buena: Andrea Ropero está de vuelta en ‘El Intermedio'» añadió el presentador, dando la bienvenida así a su compañera, que volverá a salir a la calle para retomar su trabajo como reportera.

«Me voy por el embarazo, porque no quiero dar a luz aquí», anunció Andrea Ropero el pasado mes de mayo, dando una cariñosa bienvenida a María Avizanda: «Este programa continuará realizando estupendos reportajes con una periodista maravillosa a la que quiero mucho. Es una de nuestras compañeras de la redacción de ‘El Intermedio'».

Ante esto, el Gran Wyoming bromeó: «Tenía muchas ganas de conocerte porque no te he visto en la vida». Y, siguiendo con su habitual ironía, añadió: «Los artistas no pisamos la redacción, ahí están los empleados». La periodista le contestó a golpe de zasca: «Encantada de conocerte, diría que va a ser un gusto trabajar contigo, pero no sé si será posible porque para eso tú tendrías que currar algo…».