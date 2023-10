Carlos Lozano sorprende a todos con su nueva vida tras alejarse de la televisión

La vida de Carlos Lozano ha dado un giro de 180 grados desde que decidiera, por voluntad propia, abandonar la televisión. El que fuera presentador de la primera edición de ‘Operación Triunfo’ ha reaparecido en ‘Socialité’ para hablar de su nueva y sorprendente forma de vida, en una granja en el monte, aislado y alejado de todo.

«Estoy desaparecido porque quiero», ha dejado claro Carlos Lozano en el programa de Telecinco donde, además, ha contado lo tranquila que es su vida actual: «Estoy en la naturaleza, estoy en un plan bucólico muy bien. Me siguen los perros, los cerdos, las gallinas… Como Heidi, igual».

Al ser preguntado por si puede vivir tranquilamente sin trabajar, el exconcursante de ‘GH VIP’ responde así: «Si yo con un bocadillo he vivido toda mi vida. A mí me da igual tener mucho o tener poco. He trabajado toda mi vida mucho en los mejores programas y tengo para vivir mi vida. He sido ahorrador».

Aunque añade: «Date cuenta que tengo mis huevos de granja, tengo mis lechugas, mis tomates, mi huerto…. Mis berzas. Vivo bien, la verdad». «Además, tan mal no estoy, que yo tengo mis ahorritos y mis inversiones», ha reconocido Carlos Lozano durante su entrevista a ‘Socialité’.

Carlos Lozano lleva tres años sin pareja: «Hago sexo tántrico»

Respecto a su vida sentimental, reconoce que lleva tiempo sin pareja, concretamente desde que acabó su relación con Miriam Saavedra. «Hace casi tres años que no hago el amor, prácticamente se me ha olvidado. Hago sexo tántrico. Es que tampoco tengo tiempo de buscarlo. Después de la última experiencia que tuve prefiero elegir mejor», confiesa.

Sobre su relación con Mónica Hoyos, la madre de su única hija, Luna, se muestra de lo más conciliador: «Con Mónica tengo relación, de hecho el último viaje que hice fue con ella y con mi hija a Marruecos. Justo antes de que pasara lo del terremoto»». «Con Mónica siempre hemos tenido nuestras discusiones, por eso nos hemos separado. Lo que pasa es que no nos aguantamos más de 10 minutos», bromea Carlos Lozano.

Por último, el presentador habla de su futuro laboral: «Hasta que no haya proyectos interesantes, pues ¿para qué perder mi tiempo? Me voy a hacer seguramente un programa yo mismo, yo solo con un amiguete joven que me va a echar una mano porque yo no tengo ni puta idea. Mis redes sociales están abandonadas», sentencia, antes de despedirse del reportero de ‘Socialité’ que le hizo la entrevista.