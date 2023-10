Bárbara Rey se rebota contra TV3 por no cumplir con lo pactado: «Me habéis mentido»

Este sábado 21 de octubre, Bárbara Rey acudió al programa ‘Collapse’ en TV3 para realizar una extensa entrevista en catalán. Y es que ella misma reconoció que, aunque no sabe catalán, sí que lo entiende bien, así es que todas las preguntas planteadas por Ricard Ustrell fueron en este idioma.

Tras repasar algunos de los momentos más destacados de su vida, el presentador le preguntó a la vedette por su archiconocido romance con el rey emérito. Pero, tras varias cuestiones sobre Juan Carlos I la invitada acabó estallando contra el comunicador catalán: «Yo no quiero seguir toda la noche hablando de esto, porque entonces tendría que decir que me habéis mentido. La entrevista previa no tiene nada que ver con lo que estamos hablando».

Ante este enfado de Bárbara Rey, Ricardo Ustrell reveló la conversación previa que el equipo del programa de TV3 tuvo con ella: «Lo que habíamos pactado es que no solo hablaríamos del rey, no que no hablaríamos del rey«. Sin embargo, la madre de Sofía Cristo se mantuvo firme en su posición, dejando claro que «no puedo estar toda la vida hablando de este señor».

Bárbara Rey: «Me gustaría hablar con el rey emérito»

«Si tú no quieres responder más sobre el rey, me dices: ‘No voy a responder más sobre el rey’. Es fácil», le dijo el presentador. Bárbara Rey acabó cediendo y decidió responder «dos cosas» sobre el padre de Felipe VI. Esta actitud de la murciana hizo que Ustrell le lanzase una pullita a su invitada: «¿Ves como sí que quieres responder sobre el rey?».

«Es que a ti te interesa mucho y, como eres un chico muy joven, quiero darte la satisfacción», le respondió la vedette, tirando de ironía. Sin embargo, aunque el presentador pensó que Bárbara sí quería hablar sobre su relación con el rey emérito, ella lo negó: «Pues la verdad es que no. Me gustaría hablar con él (Juan Carlos I) para que se enterara de unas cuantas cosas, no de las que les cuentan. ¿Me entiendes?». Finalmente, la murciana consiguió cambiar de tema, alegando que había perdido el hilo de la conversación.