La tajante reflexión de Verónica Sanz sobre el futuro de Rubiales en ‘La Sexta Xplica’

El caso de Luis Rubiales sufría un giro de guion cuando el pasado viernes el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), abría un expediente a Luis Rubiales por el beso no consentido a Jenni Hermoso tras ganar el Mundial catalogándolo como falta «grave» y no «muy grave» como se esperaba. Algo que puede parecer menor pero no lo es pues imposibilita al Consejo Superior de Deporte la suspensión de Rubiales. Algo sobre lo que Verónica Sanz puso el foco este sábado en ‘La Sexta Xplica’.

Tras la resolución del TAD, Luis Rubiales envió un nuevo comunicado defendiendo su inocencia y volviendo a señalar a Jenni al asegurar que el beso fue consentido. «En ningún momento hubo agresión alguna. Es más, ni siquiera hubo la más mínima incomodidad, sino un júbilo desbordante en ambos. Repito, con consentimiento de ambas partes», insiste el que fuera presidente de la RFEF.

Este sábado, ‘La Sexta Xplica’ volvía a dedicar parte de su programa a analizar la última hora en torno al caso de Luis Rubiales con periodistas deportivos y expertos en violencia de género como Ana Bernal-Treviño. Pero antes de empezar el debate, Verónica Sanz se mostró bastante tajante a la hora de explicar lo sucedido.

«A esta hora de este sábado, 2 de septiembre, si no fuera por la FIFA, Luis Rubiales estaría con los pies sobre su mesa del despacho de la RFEF», empezaba remarcando Verónica Sanz. «Es más, tal y como se han desarrollado los acontecimientos, el próximo 24 de noviembre, que es cuando finaliza la inhabilitación temporal que le ha practicado el organismo internacional, la FIFA, Luis Rubiales puede volver a ostentar su cargo», proseguía relatando.

Así, salvo que haya algún tipo de cambio, Luis Rubiales podrá retomar su puesto como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. «Puede volver a ejercer sus funciones como máximo representante del fútbol en España. Sigue el escándalo y vamos a hablar de las implicaciones políticas y sociales de las últimas novedades. Vamos a la mesa de análisis, vamos a comentar por qué el actual Gobierno no puede suspender a Luis Rubiales», añadía la presentadora antes de presentar a sus tertulianos.

Una vez empezado el debate, una de las voces más críticas contra lo que está sucediendo y el nuevo comunicado de Rubiales fue Bernal-Treviño. «Vuelve a querer hacer un enfrentamiento entre víctimas. Vuelve a apelar a las verdaderas víctimas. No, las verdaderas víctimas son desde las que han sufrido una agresión sexual con penetración hasta a las que le han dado un beso forzoso», insistía la periodista.

«Yo, que hablo con esas víctimas, lo que me dicen del señor Rubiales no es precisamente que lo aplaudan. Todo lo contrario. Lo que más afecta a las víctimas, independientemente del grado de violencia que hayan sufrido, es sentirse cuestionadas. Es lo que él hace cada vez que habla», sentenciaba la colaboradora ante Verónica Sanz.