José Coronado admite la crudeza de la fama en pleno revuelo por sus polémicas declaraciones

José Coronado visitaba este domingo ‘La Roca’ junto a Ana Torrent para promocionar el estreno de «Cerrar los ojos», la nueva película de Víctor Erice que habla de desaparecer y «en la que se habla de «tener otra vida en otro sitio» según recalcaba Nuria Roca.

Por ello, Nuria Roca no ha dudado en preguntarle a sus invitados si a ellos les había pasado algo parecido a lo de sus personajes. «Yo sí. Es que mi personaje es un actor que desaparece y a los 22 años el director de la película empieza a buscarle y no se sabe si se suicidó o que pasó con él», empezaba contando Coronado.

En ese sentido, José Coronado ha expresado en ‘La Roca‘ que él si ha soñado alguna vez con que podría hacer y qué sería de él si en lugar de ser un actor reconocido y con grandes éxitos tanto en cine como en televisión, fuese una persona anónima.

«A veces digo si yo fuese anónimo y si no tuviese tantos líos, tanto éxito, si pudiese estar simplemente poniendo cervezas en un chiringuito en Nueva Zelanda», comentaba José Coronado ante Nuria Roca y el resto de colaboradores del programa.

El actor visitaba así ‘La Roca’ después de haber estado en boca de todos en las últimas horas por unas declaraciones en una entrevista en El Español en las que hablaba del caso de Luis Rubiales. Al preguntarle si era más de Rubiales o de Irene Montero, el actor no se cortaba nada en su respuesta. «Ni Montero, ni Rubiales. Como te decía antes, soy un rebelde, y soy un rebelde contra los Rubiales y las Irenes Montero, quiero seguir teniendo mi propia opinión y no voy a permitir que nadie me haga comulgar con ruedas de molino», declaraba.

José Coronado habla en ‘La Roca’ sobre el éxito de los actores jóvenes

Mientras José Coronado empezó mucho más tarde a ser actor, su compañera Ana Torrent empezó a trabajar cuando tan solo tenía 7 años. En ese sentido, Nuria Roca quería preguntarles a los dos que consideraba que era mejor para un actor, tener éxito cuando eres joven o vivirlo ya más de mayor.

«Para mí en mi caso desde luego me quedo con lo mío. Sobre todo porque creo que este oficio de actor y actriz tiene un gran peligro si eres muy joven y te viene un éxito. El saber encajar un éxito de joven no es fácil y luego simplemente porque yo a la vez el empezar tan tarde me permitió estar en la universidad, intentar hacer dos carreras, no acabé ninguna pero me formé un poquitín, viajé por todo el mundo y llegué ya sabiendo más cosas de la vida que cuando entras con 15 años», aseveraba el actor.