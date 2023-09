Atresmedia presenta ‘Entre Tierras’, su «adaptación libre» de ‘La esposa’: «Queríamos una superproducción»

Atresplayer ha presentado en el FesTVal ‘Entre Tierras’, la nueva ficción original de Atresmedia TV, un drama emocional ambientado en la España rural de los años sesenta y que narra la apasionante historia de una mujer capaz de dejar atrás sus propios sueños y abandonar sus aspiraciones sacrificándose por su familia.

A la presentación han acudido José Antonio Antón, director de contenidos de Atresmedia, Montse García, directora de ficción del grupo, y Luis Santamaría productor ejecutivo de Boomerang TV. Del elenco han asistido sus principales protagonistas, Megan Montaner, Unax Ugalde, Juanjo Puigcorbé, Begoña Maestre, Carlos Serrano y Clara Garrido.

Antón ha querido poner en valor la apuesta de Atresmedia por la producción propia de ficción: «Actualmente, en proceso y en desarrollo, tenemos 45 series», a la vez que ha querido compartir que “Entre Tierras es un proyecto que desde la casa queríamos convertir en la superproducción que es”. Montse ha querido remarcar que ‘Entre Tierras’ «es una historia de amor donde habrá algo de misterio», y añadía que «estamos muy contentos con el resultado de la serie». Mientras, desde Boomerang han remarcado que «el rodaje ha sido muy duro en condiciones muy sencillas».

Además, desde Atresmedia anunciaron algo que no se sabía y es que tras versionar varias series turcas como ‘Fatmagul’ con ‘Alba’ o ‘Madre’ con ‘Heridas’, ahora han decidido hacerlo con la serie italiana ‘La esposa’, que emitió con éxito Antena 3 hace un año. «Entre Tierras es una adaptación libre de ‘La esposa‘», revelaba Antón.

Megan Montaner, por su parte, ha declarado que «para mí ha sido un proyecto muy especial. Ha sido increíble porque he rodado estando embarazada. Me he sentido muy arropada por todo el equipo». Unax Ugalde ha insistido en lo duro que ha sido el rodaje pero ha sido muy interesante «porque partíamos de unos guiones muy buenos«.

Juanjo Puigcorbé ponía el valor «los directores de primerísimo nivel que han estado al frente de la serie y se mostraba feliz por volver a la tele después de muchos años, al igual que Begoña Mastre: «Me siento feliz de volver a Antena 3 con este personaje que ha sido un regalazo porque es muy completo y muy humano».

‘Entre Tierras’ estará disponible antes para los usuarios premium de atresplayer este domingo 10 de septiembre. Más adelante, también se podrá ver en el prime time de Antena 3. La ficción, que contará con 10 capítulos de 50 minutos de duración, se ha rodado en diversas localizaciones de Castilla-La Mancha y también en Almería.

Así es ‘Entre Tierras’

María es una humilde joven andaluza que se ve obligada a casarse con un terrateniente manchego a cambio de que éste asegure el bienestar económico de su familia.

Sin embargo, al llegar a La Mancha, nada es como pensaba: su presencia parece no contentar a los lugareños y, además, deberá enfrentarse a enemigos silenciosos y a un marido atormentado que resulta no ser la persona que esperaba.