Adela González, obligada a dar explicaciones por lo emitido en ‘Más vale sábado’

Este sábado 30 de septiembre, Adela González se ha visto obligada a aclarar el propósito de uno de los reportajes emitidos en ‘Más vale sábado’. Hace unos días, David, más conocido como Nano, consiguió que su historia se hiciese viral en TikTok.

El joven, de 22 años, contó que mantenía a su familia con dos trabajos, pasando más de 15 horas fuera de casa. Sus palabras han sido muy aplaudidas por todos los usuarios de las redes sociales, así como por todos los magacines televisivos, los cuales han emitido su importante testimonio para hacer recapacitar a muchos jóvenes de su generación.

Este sábado, en ‘Más vale sábado’, han querido ofrecer un enfoque diferente. Para ello, Adela González y parte del equipo se han desplazado hasta el pueblo de Toledo en el que Nano vive con su madre y sus dos hermanos. «Les mando un beso enorme y les doy las gracias por abrirnos su casa y su corazón. Miren», ha comentado la presentadora del programa vespertino de LaSexta, antes de dar paso a la pieza.

En el reportaje se ha contado que la situación personal y laboral de Verena, la madre de Nano, no es buena. Hace un tiempo, fue despedida de un bar por no acceder a enviarle fotos sexuales al jefe de cocina. Por si esto fuera poco, su expareja la maltrató tanto a ella como a sus tres hijos. Pese a todo esto, el joven ha animado a la audiencia a no poner «como excusa» la coyuntura personal de cada uno para hacer daño a los demás.

Adela González se anticipa a las posibles críticas

Además, Adela González ha podido hablar con los amigos y compañeros de trabajo de Nano. Desde el plató, Boris Izaguirre mandaba «mucha fuerza» al joven y, justo después, su compañera aprovechaba para lanzar una aclaración, consciente de que ‘Más vale sábado’ podía ser el siguiente en recibir las críticas que ya han recibido otros programas como ‘Hoy en día’, el matinal que presenta Toñi Moreno en Canal Sur.

«No queremos normalizar que gente que tendría que estar estudiando ahora, formándose, tenga que tener dos o tres trabajos para salir adelante y ayudar a una madre que no puede conseguirlo. No lo estamos normalizando», ha querido dejar claro la presentadora. Y ha concluido su aclaración asegurando que «si Nano pudiera formarse, podría conseguir un trabajo. Pero solo uno. No estar machacándose durante tantas horas y no tener vida. Al final, es un chaval de 22 años».