Ramón García destapa lo que no se vio en sus Campanadas con Carmen Sevilla en TVE

Ramón García ha vuelto a TVE por todo lo alto. Tras ponerse al frente de la nueva etapa de ‘El Grand Prix’, el presentador se convertía este jueves en uno de los invitados de ‘José Mota Live Show‘, el programa de José Mota y no dudaba en enfundarse su prenda más característica: la capa de Nochevieja.

Y es que si hay algo por lo que todos identificamos a Ramón García más allá de ‘El Grand Prix’ u otros programas como ‘¿Qué apostamos?’ es por las Campanadas de Nochevieja. ¿Se pondrá la capa este año y volverá a despedir el año en TVE?

De momento todo es una incógnita. Lo que está claro es que Ramón García tiene muchos recuerdos y anécdotas de todas las veces que se ha tomado las uvas en la Puerta del Sol. «Ha habido de todo», le contaba a José Mota antes de desvelar algo que se desconocía.

Y es que el primer año que se lo ofrecieron dijo que no. «Yo vivía, entonces, en Bilbao con mis padres y aquella Navidad, mi hermana llegaba desde Colombia en fin de año. Llevaba cinco años sin verla», explicaba sobre el motivo por el que no dudó en rechazar la propuesta. Al año siguiente, TVE se lo volvió a ofrecer y para hacer presión incluso le dijeron que podía llevarse a toda su familia a la Puerta del Sol. Pero no hizo falta, en esa ocasión Ramonchu dijo que sí.

Curiosamente, Ramón García y José Mota tienen muchas cosas en común. Y es que ambos han conducido las Campanadas de TVE en varias ocasiones junto a Anne Igartiburu. Con respecto a la vasca, el humorista recordó lo que le pasó por la diferencia de estatura con su compañera. Al ver que Anne se había puesto unos tacones muy altos y él quedaba todavía más bajo decidió subirse a una tarima.

Las anécdotas de Ramón García con Carmen Sevilla y Anne Igartiburu

Pero Ramón García también recordó una anécdota que le sucedió el primer año que condujo las Campanadas junto a Anne Igartiburu. Fue el año que él define como «Las Tanganadas» por lo que le pasó a la presentadora con su vestuario. Y es que la presentadora de ‘Corazón’ llevaba un traje con transparencias y la pedrería negra que le jugó una mala pasada y dejó al descubierto el tanga que llevaba.

«El primer año que las dio conmigo, hicimos un ensayo previo, pero lo hicimos sin la luz que habría en el directo. Entonces, cuando pusieron la luz después se transparentaba todo bajo el vestido de Ane y es el famoso tanga, que se ve en plano. Luego en cámara fue cerrando el plano, pero esto ya se había visto», rememoraba Ramonchu.

Otro de los recuerdos que tiene Ramón García de las Campanadas fue el año que las dio junto a Carmen Sevilla. Y es que la presentadora y actriz andaluza tuvo un problema con su tacón. «El tacón se coló en una rendija y no podía moverse«, rememoraba.