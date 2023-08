Lorena Castell estalla desaforadamente en esta alarmante publicación que trae gran cola

Lorena Castell se ha mostrado muy enfadada y molesta a través de sus redes sociales por el titular que ha escogido un conocido periódico para su entrevista. La presentadora concedía una entrevista promocional en la que también se le preguntaba por asuntos de carácter íntimo. Y, finalmente, el medio en cuestión optó por el siguiente titular: «Se puede seguir follando igual cuando eres madre«.

Como cabía esperar, no ha hecho ninguna gracia a Lorena, que ha estallado en su cuenta de Instagram. «Menuda mierda de titular. Menuda basura de entrevista y menuda basura de periodista. Es una vergüenza que tengáis que destacar como titular, algo que ni venía a cuento con la temática de la entrevista», empieza lamentando. «Una entrevista que se hizo en junio para hablar de mis proyectos televisivos y mi espectáculo. Una entrevista de una mujer a otra mujer. Supongo que, una vez más, es más interesante (para vosotros al menos) poner en portada a una chica sexy con un titular de cachondeo. Pensaba que erais profesionales», prosigue en un estado de ataque de ansiedad como ella misma asegura.

Ha sido tal el cabreo que se ha cogido Lorena Castell que ha tenido que explicar con más detalles lo sucedido a sus seguidores. «Quiero explicar cómo fue esa entrevista, porque para nada era una entrevista basada en el sexo, no tiene sentido. Era una entrevista promocional de una marca con la que yo trabajo. Íbamos a hablar de mis programas, de mi espectáculo y no de cuantas veces tengo sexo porque me parece que eso no le interesa a nadie y es algo que pertenece a mi vida personal«, relata.

Pero todo este asunto ha afectado mucho a la presentadora de ‘Vamos a llevarnos bien’ en TVE. «Estoy muy nerviosa, muy enfadada, tengo taquicardia, tengo ganas de llorar. No estoy bien«, aseveraba. Según ella, se trata de un titular descontextualizado que no se corresponde con la realidad. «No me merezco que se me venda así, ni ese titular», se ha quejado con lágrimas en los ojos.

Ante tal revuelo, el citado medio ha redactado una aclaración. «En ningún momento han pretendido con esta publicación atacar ni ofender a la entrevistada. El titular es un extracto literal, un asunto sobre el que en la charla se habló con total naturalidad y que hemos escogido con el fin de dar visibilidad al debate sobre el sexo en la maternidad», subraya el escrito.

Pese al gesto por parte de la publicación de aclarar lo sucedido, Lorena Castell ha confesado a sus seguidores que por ese titular ha tenido «un día de mierda». Es más, se ha seguido quejando, asegurando que se trató de una «encerrona»: «Si tú quieres una entrevista sobre eso, me lo pides y hacemos una entrevista sobre sexo».

De la misma manera, ha señalado a la responsable de la publicación por poner el mencionado titular en vez de hablar de su trayectoria profesional: «A ti te ha parecido mucho más interesante decir que soy una madre que folla». Además, ha aclarado que la primera vez que se compartió la entrevista ya llamó al citado medio para que corrigieran el titular.