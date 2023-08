El malestar de Antonio Rossi con ‘Ya es mediodía’ por su encerrona sobre su vida privada

Antonio Rossi es uno de los periodistas más reconocidos de Telecinco. Desde hace años es colaborador en ‘El programa de Ana Rosa y se ha convertido en un rostro querido por la audiencia de Mediaset. Además, hace unos días se estrenaba como copresentador de ‘Ya es mediodía’ en la sección ‘Fresh’.

No obstante, por un día, Antonio Rossi ha pasado de ser colaborador y presentador a ser protagonista de las noticias. Y es que se ha sabido que el año que viene se casará con su novio. Y por ello, tanto ‘El programa del verano‘ como ‘Ya es mediodía’ le han querido preguntar por ello.

Era la revista Semana quien adelantaba que el colaborador de Ana Rosa Quintana «pasará por el altar» el 16 de agosto de 2024 para darse el «sí, quiero» junto a Hugo Fuertes, su novio desde hace más de dos años. La noticia no la ocultaban los protagonistas de la historia, sino que incluso la confirmaban a través de sus redes sociales.

Era este miércoles 9 de agosto cuando ‘El programa del verano’ convertía a su colaborador en el centro de la noticia y preguntaban a Antonio Rossi por ese esperado enlace al que están deseando asistir todos. El periodista, lejos de esquivar las preguntas, confirmaba la decisión que ha tomado junto a su novio: «Me caso. Sí, sí. Me caso el año que viene, estoy muy feliz y muy contento».

Antonio Rossi confirma que ya tiene toda su boda diseñada

«Ya lo han publicado y… han tardado, porque está organizado desde hace tres meses y la gente que va a venir lo sabe y todo», proseguía explicando Antonio Rossi a sus compañeros, que se mostraban eufóricos tras conocer la noticias. Por su lado, el colaborador se mostraba tranquilo. «Muy contento, está todo organizado. Tenemos fecha, lugar, DJ, lo tenemos todo así que muy felices y abrazando a la vida y al amor. Es una buena noticia que hay que tratar con total naturalidad», añadía.

Lo que no quería desvelar Antonio Rossi es quién se lo pidió a quién, una pregunta que le surgía a una colaboradora del formato. «Esos detallitos ya me los quedo yo para mí», indicaba el colaborador. Quien sí contaba algo más era Hugo Fuertes, su chico, que explicaba en sus redes sociales que él es el encargado de organizarlo todo: «La suerte que tenemos es que soy mi propio wedding planner».

Rossi, molesto por la «encerrona» de ‘Ya es mediodía’

La felicidad y naturalidad con la que Antonio Rossi comentaba la noticia de su boda en ‘El programa del verano’ contrastaba con su reacción tan solo una hora después al ver que en ‘Ya es mediodía’ también trataban el asunto. Y es que como ahora es copresentador del programa, el equipo había decidido ocultarle esa parte en la escaleta de la sección.

La encargada de abrir el tema era Verónica Dulanto que aprovechaba para preguntarle a su compañero si el hecho de que fuera vestido todo de blanco era una casualidad. Tras emitir un vídeo sobre la boda de Rossi con su novio, el presentador no se contenía al quejarse: «¡Qué encerrona!», exclamaba. «No me he dado cuenta, porque no venía en el guion, aparecía otra cosa y he preguntado qué era esto», añadía.