Las hijas de Bertín Osborne batallan a Telecinco casi un millón de euros en plena tormenta

Bertín Osborne está de máxima actualidad en la crónica social por su polémica paternidad con la fisioterapeuta Gabriela Guillén y, carambolas de la vida, en plena tormenta mediática, sus hijas Alejandra y Eugenia Ortiz Domecq han sido concursantes de ‘25 palabras‘ este lunes.

Estarán en el game show que presenta Christian Gálvez en las tardes de Telecinco hasta el miércoles y su participación es crucial, pues su misión es ayudar a un concursante anónimo a superar las distintas pruebas que conforman el programa para llegar a la ronda final y alzarse con un bote que, en este momento, es de 850.000 euros y subiendo.

No obstante, la primera incursión de las hijas de Bertín Osborne no ha sido precisamente agraciada. Y es que se han estancado en varios de los quiz shows que componen la dinámica de ’25 palabras’ y la han pifiado. En consecuencia, no han conseguido de ninguna forma que el participante al que acompañaban se clasificase para la final.

No obstante, como decimos, tendrán dos días más para resarcirse y poder continuar dando la batalla por ese casi millón de euros. Junto a ellas, también concursan las presentadoras Inma del Moral y Alba Lago (‘Informativos Telecinco’), que disputan la victoria en el equipo contrario.

Las hijas de Bertín Osborne en el concurso ’25 palabras’.

¿En qué consiste el concurso ’25 palabras’? Es una adaptación del concurso norteamericano ’25 Words or Less’ y está producido en España por Fénix Media en colaboración con Mediaset. Dos equipos, formados cada uno de ellos por un concursante anónimo y dos famosos, se enfrentan en una competición en la que durante cinco rondas se utilizan pistas para averiguar palabras en un tiempo limitado y con una prueba final en la que los ganadores de cada entrega juegan por llevarse el bote de dinero acumulado, que cada día se incrementa en 5.000 euros.