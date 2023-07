Este famoso concursante de ‘Operación Triunfo’ comunica su retirada definitiva de la música

‘Operación Triunfo‘ nos ha descubierto a gran de los mejores cantantes de nuestro país. Entre la larga lista de extriunfitos encontramos a Aitana, David Bisbal, Manuel Carrasco, Lola Índigo o Edurne. Sin embargo, no existe una fórmula perfecta para el éxito y muchos de los concursantes en la historia del formato han tenido que asumir que no hay un hueco para ellos en la industria musical. Es lo que le ha pasado a Carlos Right, que ha anunciado su retirada definitiva de la música.

«Se me hace difícil escribir esto, pero siendo sincero, sabía que el momento llegaría un día u otro», empieza diciendo en el comunicado que ha compartido en sus redes sociales. Ha sido a través de su cuenta de Instagram donde el ex concursante de ‘OT 2018’ ha hecho pública su determinación: «Os quiero contar que dejo la industria musical. Un mundo en el que me metí hace 5 años sin saber nada de él, cometiendo mil errores, siendo inocente y dejándome llevar».

El motivo de la drástica decisión de Carlos Right se debe al daño que le ha causado la industria musical: «Un mundo que, a pesar de que me ha dado personas maravillosas, también me ha hecho mucho daño y no va conmigo. Pero eso, hoy me despido de él». «Veo que lo que viene ahora no me va a hacer tan feliz como lo he sido, porque hay cosas que yo no puedo controlar y no están en mis manos», se ha sincerado el cantante.

Carlos Right confiesa que en este lustro ha «cumplido un sueño», pero que es el momento de «empezar una nueva etapa»: «Es una decisión que he madurado durante mucho tiempo y espero que entendáis que ahora es el momento perfecto para hacerlo. Me toca pensar en mí, es mi proyecto, en mi familia y amigos».

Para concluir, Carlos Right ha querido dejar claro que se queda con todas las cosas positivas que le ha proporcionado la música: «Me siento muy orgulloso de todo lo que hemos conseguido juntos; hemos hecho una gira preciosa por toda España, os he conocido, hemos cantado juntos, hemos conseguido números que nunca imaginé y hemos sonado en la radio […] Yo he cumplido un sueño y vosotros estabais en él».