El tsunami en la trama de ‘La Promesa’ que lo cambia todo para sus grandes protagonistas

Los fans de ‘La Promesa‘ se habrán quedado este miércoles completamente en shock con el giro de guion que se ha visto justo al final del capítulo 130 de la serie de TVE tras el reciente estreno de su segunda temporada.

En el capítulo de este miércoles, hemos visto como Jimena, completamente escondida, oye a su marido Manuel haciendo planes para trasladarse sin consultarle a Italia para su proyecto aeronáutico.

Así, Jimena veía peligrar su matrimonio al ver como su marido plantea mudarse a Italia para llevar a cabo su proyecto aeronáutico. Es decir, una nueva piedra en el camino después de su idilio con Jana. Y parece que no está dispuesta a pasar por el aro y hacer lo imposible para que su marido se mantenga en La Promesa.

Mientras, Manuel se confiesa con su hermana Catalina acerca de las dudas de su matrimonio. «No sabría que decirte, Jimena me tiene desconcertado. Como ya te dije está haciendo un gran esfuerzo porque lo nuestro funcione», le comenta Manuel a su hermana. «Pero eso es bueno», le replica ella. «Si y no. Que se esté esforzando tanto no hace sino aumentar mis dudas de si lo nuestro es posible», contestaba él.

Ante las dudas de su hermana, Manuel trata de ser más claro. «Esto es a lo máximo a lo que creo que puedo aspirar con mi esposa. A una vida plácida, sin altibajos y sin amor», sentencia. «Eso que dices es horrible», asevera Catalina. «Es una realidad, no quiero esta vida para mí, no quiero conformarme. Ahora sé que me equivoqué de pleno casándome con Jimena. Pensé que con el tiempo yo podría conseguir hacerle feliz o ella a mí y que lo nuestro sería más fuerte pero me equivoqué de pleno. Y yo no soy Tomás», termina de decir Manuel contándole que ha decidido marcharse a Italia.

Por otro lado, Manuel se acerca a Jana para disculparse con ella por su brusquedad y su lejanía en los últimos días. «Jana llevo mucho tiempo queriéndote decir una cosa», le confiesa el heredero de La Promesa. Y justo entonces, Jimena entra en escena pidiéndole a Jana que les dejara a solas.

Jimena suelta la bomba en ‘La Promesa’: «Manuel estoy embarazada»

Es entonces cuando Jimena sorprende a su marido y a todos los espectadores de ‘La Promesa’ con lo que revela. Y es que la mujer de Manuel le cuenta que está embarazada. «Manuel tengo algo muy importante que decirte», le empieza advirtiendo pidiéndole que cierre los ojos. Es ahí cuando Jimena sorprende a su marido con una caja. «Manuel estoy embarazada», le dice ella.