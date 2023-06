Paz Padilla se moja en estos abiertos términos sobre Ana Obregón y exhibe algo insólito

El pasado miércoles, Ana Obregón reaparecía ante la prensa para presentar «El chico de las musarañas», el libro en el que cuenta la experiencia de la enfermedad de su hijo Aless. Y durante la presentación, la actriz y presentadora levantó polémica por algunas de las cuestiones que relató. Tras las críticas recibidas, Paz Padilla ha optado por dar la cara por Obregón.

Todo a raíz de lo que relató Ana Obregón que le sucedió cuando estaba en una reunión con la editorial para cerrar los detalles de la publicación del libro. Según contó la actriz y presentadora recibió una llamada del teléfono de su hijo. Una señal que le hizo tomar la decisión de firmar para sacar el libro.

Esta experiencia paranormal de Ana Obregón ha sido muy cuestionada al considerar que se trata de otra de las fantasías de ‘Antoñita la fantástica’. Al ver el revuelo formado en torno a este asunto, Paz Padilla ha querido aprovechar para contar lo que le sucedió a ella un año después de la muerte de su marido Antonio Juan Vidal, y mandar un mensaje contra los «haters» que critican que «Ana está fatal».

«El teléfono de mi Antonio se da de baja y lo dejo guardado en mi mesilla de noche, apagado. Escribo mi libro, lo publico y comienzo a preparar mi obra de teatro. El 7 de septiembre de 2021, es decir, un año y dos meses después de su muerte, estreno la función», empieza a relatar Paz Padilla a través de los stories de Instagram.

«Me cuesta mucho hacer este trabajo porque claro, hay recuerdos que para mí son tristes. Esa noche, el día del estreno, recibo una foto nuestra enviada desde su teléfono. Lo miro bien y es su número de teléfono, una foto de los dos. Yo no entiendo lo que ha sucedido porque su teléfono está sin línea y apagado en mi mesilla de noche. El estreno para mí simbolizaba muchísimo e interpreto esa foto como una señal. Cuando llego a casa voy a la mesilla y el móvil no tenía ni batería», continúa revelando la presentadora, actriz y humorista.

Tras ello, Paz sigue describiendo cómo se produjo todo. «Lo pongo a cargar, abro el móvil y aunque no tiene línea, efectivamente. El último mensaje que se manda desde el teléfono de Antonio es esa fotografía, ¿alguien me lo puede explicar? Nadie sabía las claves para abrirlo, solo yo. Fue un shock y yo solo lloraba y lloraba, pero lo interpreté como que me mandó una señal. Ósea, que no cuestiono a Ana en absoluto», sentencia.

El mensaje de Ana Obregón a Paz Padilla

Después de que a Paz le lleguen mensajes de algunos seguidores recordándola que cuando se da de baja un número tiempo después pasa a estar disponible a otros usuarios; la cómica que regresará próximamente a Telecinco en ‘Me resbala’ les replica. «Evidentemente, pero la foto que yo recibo es una de él y mía, de un viaje, que solo él tenía. Nos la hicimos en Portugal y la tenía él en su móvil», remarca en otro vídeo.

Tras ver la defensa de Paz Padilla y la experiencia relatada por ella, Ana Obregón ha optado por repostear alguno de sus stories y dándole las gracias. «Así es mi querida Paz», escribe la actual investigadora de ‘Mask singer’ en Antena 3 junto a varios corazones.