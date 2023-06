La sorprendente oferta a Rafa Mora para seguir en televisión tras el adiós de ‘Sálvame’

Cuando apenas faltan cuatro días para que ‘Sálvame’ diga adiós a las tardes de Telecinco, este lunes 19 de junio, Kiko Matamoros ha desvelado cuál podría ser el futuro laboral de Rafa Mora una vez que acabe el programa. Aunque él mismo contó hace unas semanas que se dedicaría a organizar eventos en Ibiza este verano, parece ser que el colaborador podría no desvincularse de la televisión.

Y es que, según Kiko Matamoros, hay un espacio que se habría interesado por su compañero, quien saltó a la fama a raíz de su participación como tronista en ‘Mujeres y hombres y viceversa’, donde tuvo sonados encontronazos con Tamara Gorro. Desde entonces, no ha parado de trabajar en diversos programas de Mediaset, y todo parece indicar, que así continuará siendo.

Rafa Mora podría seguir vinculado a la televisión

«Contrariamente a lo que se puede suponer, lo tiene más fácil la gente de perfil bajo. Lo tiene más fácil para volver a trabajar. Sé, además, que Rafa tiene una oferta para hacer televisión», ha asegurado el ya marido de Marta López Álamo del que siempre se ha dicho que ha sido el modelo a seguir de Rafa Mora en el ámbito televisivo. De hecho, ambos son muy amigos.

Fue hace unas semanas cuando el valenciano reconoció que ya estaba trabajando en un local de ocio nocturno y que va a tener unos meses estivales muy moviditos. «A mí no me va a hacer falta el trabajo después de ‘Sálvame’. Trabajo en la discoteca ‘La Reserva’ y este verano voy a hacer todos los domingos una fiesta en un beach club en Ibiza», comentó ante sus compañeros de programa, dejando claro que no se le caerían los anillos si se tiene que dedicar a otra cosa que no sea la televisión.

Incluso Rafa Mora llegó a ofrecer trabajo al resto de colaboradores de ‘Sálvame’: «No os preocupéis que este verano, por lo menos, os doy curro a quien quiera». Pero no solo se dedicará a organizar eventos, sino que, además, el colaborador cuenta en sus redes sociales con más de 618.000 seguidores. Por lo que también ejerce de influencer, al igual que otros muchos famosos. De hecho, en las últimas semanas, ha anunciado algunos productos sobre sofás y camas. También ha estado en la premier de ‘Transformers’ junto a su novia, Macarena Millán.

El motivo por el que abandonó sus estudios de Periodismo

Todos estos proyectos le han obligado a abandonar sus estudios de Periodismo, tal y como contó él mismo el pasado mes de febrero. Rafa Mora reconoció en ‘Sálvame’ que, aunque había aprobado las siete asignaturas en las que estaba matriculado, no tenía tiempo suficiente para hacer frente a todo lo que la universidad requiere: «Me costó un poco bastante. No solo es aprobar, sino la cantidad de trabajos que hay que hacer durante el curso».

Eso sí, Rafa Mora se quedará fuera del programa que prepara Netflix con algunas de las caras más emblemáticas de ‘Sálvame’. Así lo contó el periodista Rocco Steinhäuser en Versió RAC1: «‘La Fábrica de la Tele’ prepara un programa transgresor, divertido y muy loco con las 8 caras más conocidas de ‘Sálvame’. El formato se emitirá fuera de Mediaset y se espera que se estrene próximamente».

Quienes sí están en el programa de Netflix, según recoge ‘Lecturas’, serán Chelo García- Cortés, Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Belén Esteban, María Patiño, Lydia Lozano y Víctor Sandoval. Aunque no se conocen todavía muchos detalles sobre este nuevo programa, se comenta que los colaboradores podrían viajar a otros formatos parecidos de Latinoamérica en los que han aparecido o con los que han conectado en alguna ocasión durante sus 14 años de emisión.