El ‘Deluxe’ dará que hablar (y no poco) al anunciar quién se va a sentar este viernes

Como cada viernes, el ‘Deluxe‘ vuelve a ocupar la noche de Telecinco con un programa presentado por María Patiño. La baja de Jorge Javier Vázquez y su marcha de la televisión, obligan a la presentadora a coger las riendas del espacio nocturno, que recuperará a uno de sus personajes más fuertes para esta semana.

Tras la ‘Sálvame Fashion Week’, el programa volvía a su aspecto y forma habitual, recibiendo la visita de Ginés Corregüela, que se sometía al polígrafo de Conchita. Además, el formato de La Fábrica de la Tele cubría la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo.

Aunque el anuncio de ‘Sálvame’ de la boda de Kiko Hernández y Fran Antón de este fin de semana puede hacer trastocar los planes del ‘Deluxe’, lo cierto es que el programa tiene preparada una entrevista a uno de sus personajes fuertes: Yulen Pereira. Cabe recordar que la última entrevista del esgrimista hace poco más de un mes llevó al programa a subir en audiencias hasta un 13,5% de cuota de pantalla.

En esta ocasión, según se ha podido ver en la promo lanzada por el programa en sus redes sociales, Yulen Pereira se someterá al test de inteligencia y de personalidad. «Nos metemos en la cabeza de Yulen Pereira… Este viernes el esgrimista se somete al test de inteligencia y de personalidad…», anuncia el programa mientras que él mismo manifiesta: «Este viernes España va a saber quién soy yo realmente».

El futuro del ‘Deluxe’ antes de su cancelación

Yulen Pereira va a ser uno de los últimos invitados del ‘Deluxe’ tras hacerse pública su cancelación. No obstante, aunque en un primer momento iba a desaparecer de nuestras pantallas el próximo 23 de junio coincidiendo con el fin de ‘Sálvame’ diario, lo cierto es que poco a poco Mediaset va alargando el formato para que el sustituto de este no tenga que competir contra ‘Tu cara me suena’. Finalmente, será el próximo 16 de julio cuando el ‘Deluxe’ se despida de sus espectadores.