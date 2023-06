Mediaset tiene que recular con el ‘Deluxe’ y aplaza su cancelación por este motivo de fuerza

Mientras solo quedan 14 programas para el final de ‘Sálvame’, su versión de noche, es decir ‘Viernes Deluxe‘ seguirá aún más tiempo en la parrilla de Telecinco. Después de que hace dos semanas, Mediaset anunciara que posponía el final del programa que presenta Jorge Javier Vázquez al 7 de julio, ahora la cadena vuelve a alargar el espacio.

Según Mediaset este retraso se debía a «ajustes de programación». Y ahora tal y como avanza Algo Pasa TV y ha confirmado El Televisero, el grupo ha anunciado al equipo del ‘Deluxe’ que finalmente su cancelación se producirá una semana después, es decir el 14 de julio.

De este modo, los colaboradores de ‘Sálvame’ que ya tenían marcado el 23 de junio como su último día tanto en el diario como en el ‘Deluxe’ tendrán que alargar su agonía y emplazar a los espectadores al 14 de julio para la despedida definitiva de todo el universo ‘Sálvame’.

Lo que se desconoce por ahora es si estará Jorge Javier Vázquez en esa despedida. Y es que cabe recordar que el presentador sorprendía el pasado sábado con una carta en la que anunciaba su retirada de la televisión por salud mental y sin fecha de vuelta. ¿Hará un esfuerzo el presentador para estar en el final del que ha sido su programa durante 14 años?

Sandra Barneda y el relevo del ‘Deluxe’ se protegen de ‘TCMS’

Con este cambio de programación, Mediaset se asegura que ‘La última noche’, el nuevo programa producido por Cuarzo Producciones con Sandra Barneda a la cabeza y que tomará el relevo del ‘Deluxe’ no se vea las caras con la final de ‘Tu cara me suena’. En este sentido, si no hay cambios, el talent de Antena 3 concluirá su décima edición precisamente el 14 de julio.

De ese modo, será el formato de La fábrica de la tele el que pueda ver deslucido su despedida al tener que competir contra la final de ‘Tu cara me suena 10’. Mientras que ‘La última noche’ se aseguraría arrancar sin una competencia de tal calado.

Por el momento, cabe decir que se conocen pocos detalles de cómo será ‘La última noche’. Tan solo se sabe es que será un formato «totalmente distinto al de su antecesor».