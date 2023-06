El comunicado del entorno de Adara Molinero ante lo que está ocurriendo en ‘Supervivientes’

Adara Molinero ha pasado de ser una de las grandes favoritas de ‘Supervivientes 2023′ a estar en el ojo del huracán por lo que ha hecho con Asraf Beno en las últimas semanas. Pero lo sucedido el pasado jueves en la palapa con el grito desesperado del novio de Isa Pantoja ha sido la gota que ha colmado el vaso.

Y más después de que hasta Mercedes Milá se haya mostrado muy dura contra Adara Molinero en un lapidario post en Instagram en el que llega incluso a acusar a todos de «racismo» por cómo están tratando a Asraf. Unas palabras que no gustaron nada a Elena Rodríguez, la madre de Adara ni tampoco a Elisabet Wiergo, la hermana de Jonan Wiergo.

Ahora, ha sido la cuenta oficial de Adara Molinero en Twitter, que desde que se fue a Honduras está gestionada por Raúl, uno de los amigos de la concursante, la que ha explotado tras las duras acusaciones que se están haciendo a la madrileña en los últimos días.

«Ahora resulta que no puedes discutir ni cambiar de opinión respecto a una persona, ahora nadie nunca lo ha hecho y nunca le ha pasado. Os recuerdo que Asraf y Adara no eran amigos, simplemente han sido muy buenos compañeros y por x circunstancias han dejado de serlo y han dejado de tener cosas en común, en un reality donde están 24 h conviviendo y en condiciones extremas», empieza diciendo el amigo de Adara Molinero.

«Me duele ver el machaque que está recibiendo Adara en redes sociales por el simple hecho de discutir con un compañero, como han hecho con todos en ese programa, pero lo que vende es esto», lamenta el amigo de Adara Molinero.

La contestación del amigo de Adara Molinero a Mercedes Milá

Asimismo, Raúl, el amigo de Adara no duda en hacer referencia a las palabras de Mercedes Milá. «De lo de Mercedes, prefiero no decir más que, cuando Yaiza ha estado insultando y amenazando a toda la isla, no vi que soltara ningún tipo de comentario. Vergüenza dan otras cosas mucho más importante en esta vida, que una pelea entre dos compañeros de trabajo en un reality», destaca.

«Y respecto a Asraf, no tengo nada en contra de su persona, pero respecto a su concurso, da mucho que pensar que TODOS, absolutamente TODOS sus compañeros tengan rifirrafes con él, eso es por algo y hay algo que no muestran, como me gustaría que en este reality hubiera 24 h, seguro que nos aclararía muchas dudas», sentencia Raúl desde la cuenta de Adara Molinero.