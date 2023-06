Dani Mateo se rebela contra la encerrona que le ha hecho ‘Zapeando’ en directo

Este jueves 1 de junio era un día muy especial para Dani Mateo. El presentador de ‘Zapeando’ está de celebración pues cumple 44 años. Y por ello, desde el programa de la Sexta le tenían preparada una sorpresa que no se esperaba: la aparición de sus padres por videollamada.

Pero es que más allá de felicitarle en directo, los padres de Dani Mateo no dudaban en dejar mal a su hijo al desmontar algunas de las anécdotas que ha contado el presentador a lo largo de su etapa como presentador de ‘Zapeando’.

En un momento dado, Cristina Pedroche le advertía a su compañero que tenían una sorpresa. «Hemos llamado a alguien que quiere felicitarte», le decía la colaboradora. «No me gusta nada esto», sostenía entonces Dani Mateo poniéndose nervioso ante la encerrona que le había preparado el programa.

Nada más ver en pantalla a sus padres, Dani le pedía algo a su madre: «No te emociones, que sabes que lo paso muy mal». Algo que parece en lo que le hizo caso pues lejos de lágrimas, durante los ocho minutos que duró la conexión imperó el buen rollo.

Así, los padres de Dani Mateo no dudaban en contar algunas anécdotas de su hijo. «Dani nunca ha sido normal», destacaba su madre desatando las risas de todo el público en plató. «Dani era un niño muy bueno, eso sí que es verdad. Muy sensible, muy simpático, no paraba de hacer bromas. Como ahora, pero ahora es menos bueno«, añadía la madre del presentador entre risas.

Y cuando Dani Mateo trataba de cortar la conexión, Miki Nadal tomaba la palabra para poner contra las cuerdas a su compañero al preguntarle a sus padres si todo lo que les había contado en el programa era verdad o se lo inventaba. «No, Miki, no. Dani cuenta cosas que tienen algo de verdad, algo de realidad«, respondía entonces la madre de Dani.

Además, la madre relató el día que estuvo a punto de matarle porque intentó jugar con una jeringuilla cuando fueron a ver a un amigo enfermo. «No lo maté allí de milagro. Esa noche, que era San Juan, estuvo llorando todo el tiempo, pero no tocó un solo petardo. Pero la verdad es que era muy bueno, tengo que decirlo», confesaba la madre del presentador.

Después de ver la que le habían liado, Dani Mateo lanzaba una última advertencia a sus padres. «Conociéndome como me conocéis, la próxima vez que os llamen para una cosa de estas, decid que estáis ocupados», les pedía antes de despedirles. «¡Cómo vamos a decir eso si estamos jubilados!», le replicaba su madre con mucha sorna.