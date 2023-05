Ana Rosa se ve envuelta en una estafa y se revuelve en directo: «Qué me dejen en paz»

Tras volver a ponerse al frente de ‘El programa de Ana Rosa‘, Ana Rosa Quintana aprovechaba este jueves para denunciar la estafa en la que se había visto envuelta. Un fraude para el que están usando su imagen con intenciones de que la gente caiga en la trampa con un producto milagroso para las articulaciones que es falso.

Era Patricia Pardo la que daba paso a la información advirtiendo a su compañera. «Ana, eres la protagonista de la siguiente historia», comentaba la copresentadora de ‘El programa de AR’. «De verdad, que yo estoy en mi casa haciendo mi trabajo, ¡qué me dejen en paz!«, solicitaba entonces Ana Rosa Quintana.

«Bueno, no sales de tu casa pero tu imagen la usan un poquito», insistía Patricia Pardo. Justo después, el programa se hacía eco de una estafa de internet que usa la imagen de Ana Rosa Quintana y la cabecera de la revista Lecturas para vender unas cremas para las articulaciones. «Para dar más credibilidad, dar más empaque, incluían una entrevista con Ana que jamás se había realizado», explicaba Patricia Pardo.

Tras emitir el vídeo, Ana Rosa Quintana se dirigía directamente a la audiencia de su programa. «A ver, yo vuelvo a decirlo como la otra vez que también me pasó hace años. Yo no estoy promocionando, ni vendiendo, ni recomendando ninguna crema, ni para la artrosis, ni para nada. Han utilizado la imagen de la revista ‘Lecturas’, eso es falso; han utilizado mi imagen, pero lo más importante es que no haya gente que entre en esta trampa», trataba de advertir la presentadora.

Asimismo, Ana Rosa optaba por ponerle un poco de humor al asunto. «Les puedo asegurar que, tengo cosas que no están bien pero yo de articulaciones estoy genial», aseveraba la presentadora mientras subía las piernas y las mostraba a todos.

Una vez hecha la broma, la periodista relataba que se había enterado del timo este miércoles y que había decidido ponerlo en manos de la policía. «Lo vamos a denunciar pero el problema es que esto pasó la otra vez que era un artículo para adelgazar y esto desaparece al día siguiente… Es una estafa, pero a mí ante la estafa lo que me preocupa es que nadie caiga en ella«, recalcaba Quintana.

Y es que Ana Rosa Quintana ha insistido en que su preocupación es que haya alguien que caiga en el engaño por creer que ella está detrás de todo. «A la gente la engañan y se pueden tomar algo que les perjudique la salud. Esto no estamos hablando de que es una crema para las arrugas, que también puede ser peligroso, si no que es un tema médico. Son víctimas, el problema son las víctimas, que puedan utilizar un producto que las pueda dañar», decía indignada.

Finalmente, Ana Rosa Quintana volvía a pedirle a los espectadores que tengan mucho cuidado. «Es mentira, que no existe, que yo no recomiendo, que este señor no existe, no es la cabecera de la revista ‘Lecturas’. De verdad, es una estafa, no se dejen ustedes llevar», sentenciaba.