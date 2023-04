Esta es la fecha límite en SkyShowtime para que no pagues más por tu suscripción

Todos sabemos que hay demasiadas plataformas de streaming, y que la burbuja cada vez se hincha más y más. Pero también sabemos que hay que darle una oportunidad siempre a las recién llegadas. En este caso, estamos hablado de SkyShowtime, que desembarcó en España hace escasos dos meses, con un catálogo aún en formación. Y, para hacer su llegada más atractiva, su oferta de lanzamiento ha sido su mejor valedor. Es decir, si te suscribías al comienzo, tendrías un 50% en el precio de la suscripción durante toda la vida, pagando solo 2,99 euros al mes.

El problema es que todo lo bueno se acaba. Y esta oferta de lanzamiento es una de esas cosas que en la vida, si breve, dos veces bueno. Porque tenía fecha de caducidad, y es esta misma noche, a las 23.59 concretamente. Es decir, mañana 26 de abril, si te suscribes a SkyShowtime te costará 5,99 euros mensuales. Si lo haces hoy antes de medianoche, podrás seguir optando a las 2,99.

Si lo pensamos con frialdad (o no, tampoco hace falta que sea con frialdad), es una oferta imposible de rechazar. Y no estamos parafraseando a Vitto Corleone (por cierto, la saga de ‘El Padrino’ está disponible en la plataforma), pero es verdad que, si has dudado hasta ahora si apuntarte o no, quizá haya llegado ya el momento.

¿Qué tiene SkyShowtime?

Aunque esté todavía añadiendo contenido, es verdad que el catálogo de SkyShowtime es bastante atractivo para los cinéfilos y seriéfilos. Cuenta con todo el multiverso creado por Taylor Sheridan, es decir, ‘Yellowstone’, ‘1923’ y ‘1883’. También la serie musical ‘Rise of the Pink Ladies‘, que funciona como precuela de la mítica ‘Grease’. O ‘Los Enviados‘, la nueva serie de Miguel Ángel Silvestre.

Pero además cuenta con un catálogo de cine muy interesante, con sagas como ‘Misión Imposible’, ‘Fast&Furious’, ‘Jurassic World’ o ‘Gru, mi villano favorito’. Y poco a poco irán llegando cada vez más títulos a la plataforma. Por ejemplo, todas esas series de Peacock que aún no han desembarcado en España, como los revivals de ‘Salvados por la campana’ o ‘Punky Brewster’.