Paloma García-Pelayo hace este vaticinio sobre Ana Obregón y Lequio que traerá cola

‘El programa de Ana Rosa‘ ha continuado debatiendo sobre lo que se ha convertido poco menos que en una cuestión de Estado: la maternidad de Ana Obregón a sus 68 años por medio de la gestación subrogada. Esta vez, con el foco puesto en si la noticia ha salido a la luz por una filtración a la prensa y en la volátil postura de Alessandro Lequio. Una de las voces más destacadas ha sido la de Paloma García-Pelayo.

«Alessandro Lequio dice que lo sabe todo. Yo creo que efectivamente es así, es muy inteligente y sabe perfectamente lo que tiene que decir y cuándo ha de decirse. Ayer él ya matizó», ha empezado comentando la popular tertuliana, señalando ese cambio de posición del conde en cuarenta y ocho horas. Hay que recordar que, este jueves, pasaba del silencio sepulcral que quiso mantener el miércoles a deslenguarse y cargar contra el entorno de Obregón como posibles filtradores.

Para Paloma es injusto que en muchas tertulias se esté restando valor y calidad al encomiable trabajo de los que han realizado el reportaje. «Yo he llegado a escuchar que la filtración es porque simplemente dos días antes van allí a trabajar los fotógrafos. No, esa afirmación no está basada en ningún dato contrastado y no se va a poder demostrar. El tiempo de trabajo es mucho mayor», ha defendido tajante García-Pelayo; haciendo hincapié en que la consecución de las imágenes que han dado la vuelta al país es un incuestionable trabajo de campo.

Respecto a cómo ha gestionado Ana Obregón esta absoluta bomba informativa, la periodista ha valorado que haya llevado el proceso de manera «tan personal, tan cautelosa y tan íntima». «Lo ha compartido con quien ella ha querido y ha dado los pasos que ella ha entendido. De tal forma que, si no hubiera sido así, ¿no creéis que todo hubiera salido mucho antes?», ha planteado Paloma García-Pelayo a sus compañeros del club social. «Es una información que se maneja desde hace mucho tiempo. Al final, buscar la filtración a mí me parece innecesario en un momento en el que la noticia es el núcleo de la historia», ha añadido notablemente contrariada con que se haya puesto la diana en ese asunto.

Más tarde, Paloma ha vuelto a apuntar al cambio de comportamiento de Lequio y, de paso, ha dejado caer algo que, sin duda, traerá cola. «El primer día Alessandro fue rotundo en el ‘yo lo sé todo’, pero creo que ayer dio un paso atrás. Yo lo encuentro incómodo e inseguro, pero creo que él sabe muy bien cómo va a manejar esta situación que no es nada fácil. Todos sabemos que hay un enfrentamiento… no sé si es enfrentamiento la palabra… pero sobre ese lazo común que tenía eterno con Ana yo creo que ayer dio un paso atrás a la expectativa de lo que vaya a comunicar la reciente madre», ha destapado, insinuándose así una fisura en la relación tan amistosa que siempre ha existido entre la expareja. Una revelación y augurio que será objeto de debate en próximas semanas.

Por último, Paloma García-Pelayo también ha entrado al trapo del debate moral que se ha abierto sobre la decisión de Ana Obregón de ser madre por un vientre de alquiler. «El debate esta claro, no podemos olvidar que las leyes están para cumplirlas. En España es ilegal, punto número uno, eso está claro. Pero también hay una puerta de atrás a través del registro que permite finalmente legalizar a esos críos que vienen de fuera y creo que hay más de dos mil en España. Eso por un lado. Ahora bien, otro debate es la apreciación persona de cada uno de lo que se puede hacer y lo que no», ha apostillado. Eso sí, sin concretar lo que piensa realmente.