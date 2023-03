Lo que hace Rocío Flores con Antonio David da la estocada definitiva a Rocío Carrasco

Rocío Flores felicita a su padre a través de las redes sociales con un claro mensaje dirigido a todo el mundo

El día del padre es una de las festividades más especiales para casi todo el mundo. En muchas familias se toma este día como una fecha marcada en el calendario para celebrar y acordarse de sus seres más queridos. Es lo que ha hecho Rocío Flores, que ha lanzado un claro mensaje a Antonio David Flores a través de las redes sociales cargado de intenciones.

Es sabido por todos que Rocío Flores se ha posicionado estos últimos años al lado de Antonio David Flores y que no se ha separado de él. Ni siquiera cuando Rocío Carrasco, su madre y con quien no mantiene contacto, contó en ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva‘ los maltratos que sufrió por su entonces pareja.

Sin embargo, Rocío Flores está orgullosa de su padre y ha querido dejarlo muy claro en su cuenta de Instagram y ante sus más de 775 mil seguidores. «Feliz día del padre, hoy y todos los días del año. Gracias infinitas por ser la única persona que jamás ha soltado mi mano, por respetar mis decisiones y tan solo escucharme cuando lo necesito», ha empezado escribiendo.

Como era de esperar, este mensaje se ha interpretado por algunos seguidores como un dardo a su madre, Rocío Carrasco. Además, algunos seguidores le han recordado como su padre vendía exclusivas a sus espaldas para lucrarse económicamente del sufrimiento de sus hijos. Aun así, Rocío Flores se siente orgullosa de Antonio David: «Le pese a quien le pese y digan lo que digan, me siento muy afortunada de que seas mi padre y el de mis hermanos. Gracias se te queda corto. No me faltes nunca».

Este texto ha ido acompañado de unas fotos de los dos juntos de otros días, porque como ella misma ha contado, no han podido comer juntos. «Yo tendría que haber estado comiendo con mi padre y mis hermanos, pero esta noche me he puesto mala con ganas de vomitar y me he levantado vomitando tres veces sin fuerzas para hacer nada», explicaba.