Laura Escanes habla más alto y claro que nunca de su ruptura con Risto Mejide y la causa

Laura Escanes se ha sincerado como nunca antes con Jorge Lorenzo en la última entrega de su podcast.

Fue a finales de septiembre cuando Laura Escanes y Risto Mejide anunciaban a través de un comunicado en sus redes sociales que rompían su matrimonio tras siete años de relación. Mucho se especuló entonces sobre los motivos de la ruptura de la pareja.

En su momento, se llegó a hablar de una tercera persona y de que Laura Escanes podría haber encontrado el amor en Mister Jägger, un youtuber. No obstante, todo se quedó en rumores. Poco después se hacía pública la relación de la influencer con el cantante Álvaro de Luna.

Ahora, casi seis meses después, Laura Escanes ha roto su silencio y ha revelado por fin cual fue el motivo de su ruptura con Risto Mejide. Lo ha hecho en la octava entrega de ‘Entre el Cielo y las Nubes’, su podcast en Podimo en el que se ha sentado junto a su compañero de ‘El desafío’, el ex campeón del Mundo de Moto GP, Jorge Lorenzo.

“Antes yo creía en el amor para toda la vida. Yo me imaginaba toda la vida con él. No me planteaba una opción que no fuese otra. Si yo me decido casarme y tener una hija con alguien es porque es para toda la vida», empieza reflexionando Laura Escanes. «Si no ha podido ser y he tenido una hija… Ni de coña me planteo estar toda la vida con alguien. Creo que no. Se me hace bola», añade la influencer.

¿Tuvo que ver la diferencia de edad en su ruptura con Risto Mejide?

En plena charla con Jorge Lorenzo, el motociclista consigue sonsacarle por fin a Laura Escanes la razón por la que su relación con Risto Mejide se terminó poco después de anunciar un podcast juntos. «Yo era muy feliz, pero llegó un momento que no nos hacíamos felices, ni yo a él ni él a mí«, asevera dejando claro así que la relación ya no estaba bien entre ellos.

Mucho se habló durante toda su relación de la diferencia de edad. ¿Tuvo algo que ver en la ruptura? Laura Escanes lo tiene claro. «Creo que la diferencia de edad no es un problema si estás en el mismo momento vital. Creo que no es la diferencia, sino el momento vital«, destaca la influencer. «¿Qué pasa? Que la diferencia de edad y el momento vital están muy relacionados», concluye Escanes.