La publicación más incendiaria de Rocío Flores contra Rocío Carrasco con lo que profiere de ella

La hija de Rocío Carrasco acaparó todas las miradas por la felicitación a Antonio David Flores por el Día del Padre

Hace tan solo dos días era el Día del Padre y Rocío Flores aprovechaba para felicitar a Antonio David Flores. La joven publicaba unas fotografías en las redes sociales con un texto en el que le agradecía estar siempre a su lado. «Gracias infinitas por ser la única persona que jamás ha soltado mi mano, por respetar mis decisiones y tan solo escucharme cuando lo necesito».

El mensaje se interpretaba como una clara estocada a Rocío Carrasco, quien en su día denuncia en ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva‘ los maltratos sufridos por su expareja. Pese a esta denuncia pública, Rocío Flores decía estar orgullosa de él: «Le pese a quien le pese y digan lo que digan, me siento muy afortunada de que seas mi padre y el de mis hermanos. Gracias se te queda corto. No me faltes nunca».

Tras su mensaje, Rocío Flores acaparaba todas las miradas y su felicitación provocaba titulares en todos los medios, lo que ha provocado que explote a través de sus redes sociales: «Qué pena que ni el Día del Padre pueda felicitar a mi padre como cualquier hija de este mundo a su padre. Qué pena que se busquen mensajes subliminales donde no los hay. He más que demostrado que cuando tengo que decir algo lo digo y bien claro, sin tapujos ni rodeos».

«Seré la peor hija del mundo por estar obligada a felicitarla cuando llevo once años sin esa figura. Y así va esta mierda de sociedad»

Según ella, no hay ningún mensaje oculto en su felicitación a su padre: «El mensaje fue bastante claro: Felicitar a mi padre, felicitar a todos los padres por ser el Día del Padre y felicitar a las madres que hagan de madre y padre a la vez». Es más, Rocío Flores se muestra frustrada por tener que explicarlo: «Solo me faltaba tener que justificarme por felicitar a mi padre el Día del Padre».

Y, una vez más, señala a Rocío Carrasco por no estar a su lado sin hacer autocrítica ni tener en cuenta que fue ella quien la maltrató y dinamitó por completo su relación con la complicidad de su padre. «Soy la peor hija del mundo porque se supone que es violencia vicaria felicitar a mi padre y el día de la madre seré la peor hija del mundo por estar obligada a felicitarla cuando llevo once años sin esa figura. Y así va esta mierda de sociedad», remata ella.