Kiko Matamoros destapa cuánto dinero cobra exactamente por su trabajo en Telecinco

‘Sálvame’ se ha hecho eco de unas declaraciones de Kiko Matamoros en el videopodcast que tiene con su novia, Marta López Álamo, en el que ambos hablan de su alto nivel de vida. A raíz de esto, el colaborador confesó este martes en el programa vespertino de Telecinco que no tiene un «colchón» para vivir porque se lo han «quitado». Incluso asegura que debe 600.000 euros y que tiene diversos embargos.

«Tenemos una economía compartida, ganamos más o menos lo mismo. Yo ganaría más si no tuviera mis retenciones y mis embargos». Además, recordaba que lleva 20 años trabajando en televisión para tener «un patrimonio», pero se ha quedado «sin absolutamente nada», y espera «recuperarlo» algún día. «Aparte está lo que me he gastado en mantener a dos familias durante más de 30 años, todavía pago pensiones», añadía el padre de Laura Matamoros.

«Yo puedo ganar lo que un ministro», asegura Kiko Matamoros

Sin embargo, Kiko Matamoros no está en absoluto preocupado, porque quiere seguir trabajando mientras pueda hacerlo: «El 99% de la gente a mi edad está en su casa pero yo estaría jodido». Ya que todavía se siente «útil» para trabajar.

A raíz de esto, Adela González le trasladó al colaborador la pregunta que muchos se hacen: «Si Kiko Matamoros lo tiene todo embargado como dice, ¿cómo se puede pegar la vida que lleva?».

El tertuliano no tuvo reparos en explicarlo. Incluso llegó a desvelar lo que gana por su trabajo en televisión: «Yo tengo cuatro nóminas. Hacienda me retiene, más o menos, dependiendo de las cantidades que facture en cada empresa para la que trabajo, una cantidad equis. Si a mi me queda una media de 2.500 euros, por ejemplo, por nómina, juntaría unos 10.000 euros al mes. Más otros 10.000 que junte mi pareja, ya son 20.000 para los dos. ¿Crees que no nos lo podemos permitir?».

«Yo puedo ganar lo que un ministro, a pesar de los embargos y de las retenciones que me practica Hacienda», reconoció Kiko Matamoros. Belén Esteban, le preguntó «cuánto gana un ministro». A lo que su compañero contestó que «unos 8.000 euros con dietas al mes».