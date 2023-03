Bosco se amputa un dedo tras sufrir un grave accidente en ‘Supervivientes 2023’

Es ya una costumbre la visita del equipo médico del reality de supervivencia a los concursantes por sus problemas digestivos, caídas o heridas mientras desarrollan las diferentes pruebas a las que se tienen que se enfrentar. Sin embargo, en esta ocasión, Bosco Blach ha sido el que ha necesitado de asistencia sanitaria en ‘Supervivientes’ por un aparatoso accidente que ha sufrido mientras se intentaba fabricar un utensilio.

El sobrino de Pocholo Martínez- Bordiú intentaba hacerse una lanza. Pero, en un momento dado, un movimiento con el machete que utilizaba provocó que el joven se cortara el dedo, llegando, incluso, a perder el trozo cortado entre la arena de Playa Royal. Inmediatamente ha sido atendido por el equipo médico del programa. Mientras que sus compañeros, preocupados, buscaban la otra parte del dedo para que se la pueden coser.

«Está intentando buscar el trozo de carne para que le cosan», comentaba Raquel Arias. Algunos, como Gema Aldón, se han negado a buscar la parte del dedo amputado: «¿Cómo voy a buscar eso, chiquillo? ¡Si está vivo!». Mientras, otros creen que lo sucedido en ‘Supervivientes’ ha sido culpa del propio Bosco por estar «haciendo el tonto», como aseguraba Raquel.

Jonan Wiergo comentaba con sus compañeros: «Si a mí me enseñan eso me da algo, ¿eh? Tenía el dedo aquí metido y todos los labios con sangre». «Esta es la maldición de la Playa Royal. Desde que he venido no he pasado un día bueno», señalaba Sergio Garrido.

Bosco no duda en bromear con lo ocurrido

Finalmente, tras ser atendido, Bosco Blach ha regresado a su playa con el dedo vendado y ha explicado cómo ha ocurrido el accidente: «Me he puesto nervioso. Se ha enredado muchísimo más y al cortarlo con el machete, ¡clack! Y he dicho: ‘Me he cortado el dedo tío, qué pereza'».

Sin perder el sentido del humor, Bosco bromeaba ante las cámaras del programa: «He visto una parte del dedo que no me gustaba y he decidido contarla». El joven ha restado importancia a lo sucedido, y, entre risas, ha entonado el famoso ‘Don’t Worry, Be Happy’, junto a Raquel Arias. Poco después, el concursante pedía que le dieran «el anzuelo más grande» para continuar con su aventura, como si nada hubiera pasado. Esa es la actitud.