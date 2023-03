Bibiana Fernández suelta esta frase a bocajarro sobre Ana Obregón y Joaquín Prat le frena

Bibiana Fernández ha sido otro de los rostros mediáticos que se ha manifestado muy abiertamente sobre la decisión de Ana Obregón de ser madre a los 68 años mediante la fórmula de la gestación subrogada. Lo ha hecho durante su intervención en ‘El programa de Ana Rosa’ de Telecinco este miércoles.

«En primer lugar, desearle que sea feliz, que es lo primero que se le puede desear a una persona que acaba de ser madre», han sido las primeras palabras de la celebrity antes de dar paso a su sincera opinión sobre un asunto que no para de generar reacciones y de levantar una polvareda tremenda.

«Más allá del debate de la gestación subrogada, que es un debate que está ahí en la sociedad por si es comprar o no es comprar, hay muchas personas que no pueden tener hijos y por lo tanto ese es un debate muy delicado. Como no me veo en la situación ni me he visto nunca en la situación de estar ahí, no sé lo que opinaría», ha matizado previamente Bibiana Fernández.

«Pero lo que pienso es que me daría mucho miedo tener un hijo ahora porque yo tengo perros y me da miedo que me pase algo por no dejarlos solos. Con lo cual, la idea de tener una criatura y de que me pasara algo y dejarla sola, aunque tenga familia, a mí me martirizaría. Eso es una garantía que no tenemos nadie a ninguna edad. Evidentemente te puedes morir con 20, con 30 o con 40 años. Pero lógicamente el saber que me voy a perder la boda de mi hija, las novias y todo eso… a mí me atormentaría», ha reflexionado la tertuliana.

Para Bibiana la edad es el factor más relevante, pero a la hora de defender su argumento ha pronunciado unas controvertidas palabras que han tenido que ser frenadas por Joaquín Prat. «Lo más importante aquí es la niña. Es que ¿quién piensa en la niña? Porque Ana evidentemente estará feliz, pero esa niña está condenada a no vivir una vida normal donde no hay familia normal», ha soltado.

«Cuidado, cuidado con lo de normal o no normal», ha advertido el presentador para que no se metiera en terrenos pantanosos. «Me refiero a una unidad familiar», ha corregido ella seguidamente. «Que su madre (Ana Obregón), por ley de vida, no va a tener una edad cuando la niña sea adulta», ha concluido la colaboradora.