David Broncano sorprende al destapar ahora para qué programa de Atresmedia le han rechazado

Aprovechando la visita de Lorena Castell, David Broncano confesaba haberse presentado al casting de ‘Zapeando’

Lorena Castell era la invitada de ‘La Resistencia‘ este miércoles 1 de febrero, coincidiendo con el quinto aniversario del programa de Movistar+. La colaboradora y cómica llevaba globos para celebrar el cumpleaños del programa mientras que David Broncano confesaba lo mucho que le podría haber cambiado la vida si le hubieran fichado para ‘Zapeando’.

La invitada llegaba al plató de ‘La resistencia’ dispuesta a pasárselo muy bien, pero se sorprendía al ver la cantidad de objetos que ocupaban la mesa del presentador. «Allí tenemos la mesa totalmente limpia y no nos dejan jugar con el bolígrafo, ni nada por el micro«, confesaba Lorena Castell haciendo referencia al espacio de La Sexta.

Era en ese instante, mientras hablaban de ‘Zapeando’ y sus colaboradores, cuando el presentador estrella de Movistar+ desvelaba a la invitada y a toda la audiencia del programa que él se presentó en su día al casting de ‘Zapeando’ para ser uno más del equipo. «Yo hice el casting para ‘Zapeando’ con Quique Peinado. Podría estar allí y no aquí«, bromeaba.

Un multiverso donde @quiquepeinado esté presentando este programa y Broncano siendo colaborador de @zapeandola6.

Quizás así este programa sería por fin polémico. pic.twitter.com/ZRioF9VNOf — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 1, 2023

Asimismo, Broncano recordaba cómo «Jorge Ponce estuvo en ‘Zapeando’ un verano y no le volvieron a llamar«, provocando las risas de todo el teatro donde se graba el programa. De hecho, el paso del colaborador de ‘La Resistencia’ fue tan breve que ni Lorena Castell era capaz de acordarse de ese momento.

«Tengo bastante sexo y de buena calidad»

El presentador aprovechaba entonces la conversación sobre la cantidad de programas en los que había estado Lorena Castell para preguntarle sobre el dinero que tiene en la cuenta. No obstante, esta decía no saberlo: «No sé el dinero que tengo porque no me funciona la aplicación. Pero he llegado al punto en el que no miro los recibos a principios de mes. Tengo tranquilidad financiera, pero sabes cómo es esto que a veces tienes mucho trabajo y otras menos».

En cuanto a las relaciones sexuales de este mes, otra de las preguntas típicas de Broncano, tampoco daba una cifra, pero sí se pronunciaba de forma contundente: «Bastante y de buena calidad». Pese a las preguntas incómodas, la joven se despedía agradeciendo al programa haber hecho «sentir como en casa».