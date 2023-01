Mariano Rajoy huye despavorido de un reportero de La Sexta y lo que pasa al final es mejor verlo

Mariano Rajoy esquivó en dos ocasiones a Isma Juárez, uno de los reporteros de ‘El Intermedio’ pese a intentar hablar con él y lanzarse miradas.

Isma Juárez, uno de los miembros más jóvenes de ‘El Intermedio‘ en La Sexta volvió a llevarse una «cobra» por parte de Mariano Rajoy. El reportero se desplazó hace unos días a la presentación del nuevo libro sobre Alberto Núñez Feijóo en el Club Siglo XXI de Madrid. Pero le costó intentar declaraciones tanto del ex-presidente del PP como de Fátima Báñez.

Nada más llegar a la presentación, Isma Juárez se dirigió a Mariano Rajoy para conseguir algunas palabras de su boca. Pero fue en balde porque pasó de largo y sin mirarle siquiera. «Quiero conocer un poco la visión de la actualidad de un expresidente. ¿Cree que Carlo Ancelotti va acabar la temporada?», le preguntaba el reportero de ‘El Intermedio’.

Poco después, Isma Juárez quiso aprovechar que Mariano Rajoy estaba firmando algunos de los libros sobre Feijóo para pedirle que hiciera lo propio con el suyo. En un primer intento, parece que Rajoy si le mira pero se queda ahí. Es después cuando directamente, el ex-presidente del Gobierno hizo caso omiso a las llamadas de Isma Juárez dejándole incluso con el libro en la mano. «Siento que estoy cerca del poder, pero el poder me da la espalda una vez más», soltaba el reportero de ‘El Intermedio’ después de sufrir una «cobra» por parte de Rajoy.

El lapsus de Feijóo con Wyoming

Quien si se mostró más cercano con el reportero de ‘El Intermedio’ pese a los placajes de una de las encargadas de prensa fue el propio Núñez Feijóo. De primeras, cuando Isma Juárez le preguntó por qué actor le gustaría que hiciera de él si se llevara al cine el libro, el político no lo dudó: «Zahera», contestaba en clara alusión a Luis Zahera.

Después, Isma no se cortó nada al pedirle un autógrafo a Feijóo «para mi jefe, que es Wyoming». «¿Qué me dices?», se sorprendía el líder del PP. «Yo creía que Wyoming era gallego, pero ya me han dicho que no», proseguía diciendo Feijóo. Finalmente, el gallego accedió a firmarle el autógrafo. Eso sí con un gran lapsus al confundir ‘El Intermedio’ con otro de los programas de la Sexta. «Para el mejor objetivo», escribía.

«Es el programa de Ana Pastor. Hombre, un poco de pluma tengo, pero… Ya soy un hombre asexuado», respondía después con sorna El Gran Wyoming. «Tengo la teoría de que no sabe escribir tu nombre. Si te hubiera llamado El Gran Albuquerque hubiera sido más sencillo, pero no se le puede culpar», ironizaba por su lado Juárez. «No es que ya no tenga sex appeal y las mujeres vean a través de mí, es que me han cambiado el sexo directamente. Pues ya no me hago gallego», sentenciaba el presentador.