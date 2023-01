La crítica que Joaquín Prat dispara a Ana Rosa a bocajarro y su reacción: «¿Cuándo vamos a madurar?»

Joaquín Prat se ha quejado de lo extensos que son los cebos de Ana Terradillos y Ana Rosa Quintana le ha replicado tajante.

Es habitual que ‘El programa de Ana Rosa’ conecte con Ana Terradillos en los últimos minutos para que, desde la redacción, avance algunos de los temas más atractivos que se van a abordar en ‘Cuatro al día’; magacín vespertino que presenta en el canal secundario de Mediaset desde el pasado verano. Sin embargo, esta vez ha derivado en un pique entre Joaquín Prat y Ana Rosa.

«Vamos a hablar del jamón ibérico, con lo que nos gusta a ti y a mi. Y ojo, porque los mismos productores advierten con que podría desaparecer o elevarse el precio de una forma astronómica. ¿Y sabes dónde está la solución? En Marruecos. ¿Cómo te quedas?», introducía en primer lugar Terradillos. «España es uno de los grandes productores de jamón, por supuesto, y también de cerdos», ha apostillado Quintana.

«Por eso es un problema gordo», ha insistido la periodista. «Bueno, lo que pasa es que como al ministro de Consumo no le gusta la explotación de cerdos…», soltaba la presentadora de Telecinco. «¿A Planas? No sabía yo eso», ha reaccionado Ana Terradillos por confusión. «No, a Planas no, al de Consumo, a Garzón», le ha corregido Ana Rosa; que ha aprovechado para aseverar que el ministro de Agricultura «es un señor muy sensato» que «defiende muy bien su ministerio».

Acto seguido, y debate político aparte, la conductora de ‘Cuatro al día’ ha cebado por otro lado que también continuarían ampliando detalles de la mujer de Dani Alves, que habría pedido el divorcio tras el escándalo a cuenta de la presunta agresión sexual por la que el futbolista está encarcelado provisionalmente. Así, y con el menú de noticias presentado, se ha despedido Terradillos.

«Bueno, Joaquín, ‘Ya es mediodía'», proseguía Ana Rosa para dar paso al programa al que dejaba el testigo. «Ah, menos mal, a veces los avances de Terradillos duran más que ‘Cuatro al día’ entero», ha protestado Joaquín Prat. «¿Perdona? ¿Estás celosón?», le ha preguntado la comunicadora matinal mientras él, muy serio, no paraba de señalar el reloj. «Hay que ver… Os lo digo de verdad: ¿cuándo vamos a madurar?», le ha cortado Quintana mientras decía adiós de una vez a sus espectadores.