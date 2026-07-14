RTVE se queda sin uno de sus buques insignia en la programación de La 1, que dopa las audiencias diarias tradicionalmente

Se trata de uno de los grandes puntales de la programación (y de las audiencias) de La 1 de RTVE en el inicio del verano... pero ya ha tocado a su fin con lo que ello supone. Hablamos de los sanfermines, una de las fiestas más arraigadas e internacionalizadas de nuestro país que retransmite históricamente la cadena estatal a primera hora de la mañana.

Si bien, este martes, 14 de julio, ha tenido lugar el octavo y último encierro, protagonizado por los toros de la ganadería Jandilla, clausurándose así una cobertura que la corporación arrancó el pasado lunes 6 con el clásico Chupinazo, que se disparó a un 24,3% de cuota de pantalla y congregó a 742.000 fieles en la pantalla de La 1, mejor dato en espectadores en 18 años (2008) y en share en 23 años (2003).

A partir de ahí, ocho mañanas de carreras del 7 al 14 de julio que han dejado audiencias impresionantes una edición más, con resultados de share arrolladores que han impulsado aún más la franja matutina. También con cifras de seguimiento muy elevadas para el habitual bajo consumo televisivo en esa banda horaria.

A falta de conocer los datos de este 14 de julio, las cuotas se han movido entre el 42,9% del jueves 9 de julio y el casi 50% del sábado 11. Estas métricas corresponden con la cobertura total desde las 07:15 hasta las 08:30 horas. Si nos ceñimos al instante exacto del encierro, esos números, tanto en miles como en share, son mucho mayores, oscilando entre el 57% y el 62% y superando ampliamente la barrera del millón de televidentes en la mayor parte de las jornadas.

A continuación, los registros de San Fermín del 7 al 13 de julio (a la izquierda el global y a la derecha solo el rendimiento del encierro):

Martes 7 - 47,2% y 745.000 / 60,7% y 1,3 millones

Miércoles 8 - 43,7% y 657.000 / 57,7% y 1,2 millones

Jueves 9 - 42,9% y 668.000 / 57,4% y 1,2 millones

Viernes 10 - 45,6% y 660.000 / 60,7% y 1,2 millones

Sábado 11 - 49,8% y 596.000 / 61,9% y 1 millón

Domingo 12 - 45,9% y 523.000 / 59% y 902 mil

Lunes 13 - 44,5% y 627.000 / 57,8% y 1,1 millones

En consecuencia, los sanfermines han impulsado (más si cabe) a la ya de por sí imbatible 'Hora de La 1', con Aida Bao y Álex Barreiro al frente en relevo de Silvia Intxaurrondo, ausente por vacaciones. Sus cifras han estado más estimuladas de lo normal y este mismo lunes, 13 de julio, el formato informativo alcanzó un récord histórico de cuota (26,7%). A continuación, desglosamos esos datos tras heredar el arrastre de la cita taurina: