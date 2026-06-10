Quién es la invitada de hoy, 10 de junio en 'La Revuelta', el programa de David Broncano en RTVE

Tras recibir una vez más a Silvia Abril, 'La Revuelta' regresa este miércoles con más sorpresas. David Broncano se reencontró con la actriz, que en esta ocasión acudió al programa junto a Mafalda Carbonell para desvelar todos los detalles de 'Todos los colores', la nueva película que protagonizan y que llegará a los cines este viernes 11 de junio. Y este miércoles, el humorista y su equipo retrasarán su emisión hasta las 22:15 con motivo de la retransmisión de la vigilia del Papa León XIV en el Estadio Olímpico de Montjuic en Barcelona.

La visita del dúo de actrices de este martes al espacio de TVE se tradujo en un 10.3% de share y 1.172.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió un 12.6% de share y 1.462.000 espectadores gracias a la visita de Teresa Riott y Jon Kortajarena. Por su parte, 'First Dates' anotó un 9.1% de cuota de pantalla y 1,046.000 espectadores en Telecinco.

El invitado de David Broncano de este miércoles en 'La Revuelta'

¿Pero quiénes visitan hoy miércoles, 10 de junio 'La Revuelta' como invitados? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Malú, que regresa al espacio de Antena 3 para presentar 'Quince', su nuevo álbum de estudio ya disponible que celebra sus 15 años en la música, además de ser su decimoquinto trabajo discográfico. Por su parte, David Broncano recibirá a una vieja conocida del programa como es Ana Mena.

La cantante y actriz malagueña regresará así a 'La Revuelta' tras visitar el programa ya la temporada pasada. Ahora vuelve para hablar de su nueva canción 'Pa ti toa', que se lanza este viernes en las plataformas musicales y en la que colabora junto a Lola Índigo.