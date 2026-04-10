Aratz Lakuntza "despertó" en 'Supervivientes 2026' y mostró su lado más temperamental durante la última gala. El concursante vasco, que hasta ahora se había ceñido a demostrar sus dotes en la supervivencia y en las pruebas, protagonizó un fuerte estallido en Palapa. Y la 'culpable' de ello fue Claudia Chacón, que mantiene a media isla en pie de guerra.

El origen de todo fue una perversa jugarreta de la exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9'. La joven mallorquina, que fue elegida por sus compañeros para recibir un castigo el pasado martes en 'Tierra de nadie', debía recolectar doscientas almendras y pelar cien como reto de Poseidón. De no cumplirlo, todo su equipo vería reducida a la mitad la ya exigua dotación semanal a modo de penalización.

La jugarreta de Claudia origina un incendio en La Palapa de 'Supervivientes'

Pues bien, Claudia Chacón fingió rendirse e hizo creer que no iba a acatar esa encomienda. Este gesto desató un incendio en Palapa, con gran parte de los concursantes echándosele encima, pero lo cierto es que al final de la noche se descubrió el pastel: todo fue una broma para provocar a sus compañeros y, en realidad, sí logró superar el reto de las almendras en secreto.

Claudia consigue superar el reto de las almendras en SECRETO 💣💥



🌴 #SVGala6

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/dYw2BosaFT — Supervivientes (@Supervivientes) April 9, 2026

Sin embargo, esta revelación se produjo cuando ya había sido abroncada por muchos de sus compañeros. En particular, por Aratz Lakuntza, que decidió decir 'hasta aquí' y alzó la voz como no lo había hecho hasta ahora en lo que llevamos de 'Supervivientes 2026': "Espero que se me deje hablar porque ya hoy he reventado. He tenido mucha paciencia con Claudia, pero lo que ha pasado es para tomárselo en serio porque es una puta locura".

Aratz Lakuntza se planta: "Esta chavala es lo último que se merece 'Supervivientes"

Aratz Lakuntza sentencia a Claudia en 'Supervivientes'

"Esta chavala (Claudia) es lo último que se merece 'Supervivientes' porque aquí se viene a ser compañero, se viene a sobrevivir, a convivir y a esforzarse. Lo que ha hecho esta persona es imperdonable, lo que ha hecho esta persona es jugar con la comida. Hay unos valores que nunca se pueden sobrepasar", exclamó el donostiarra sin pelos en la lengua.

"Lo que ha hecho esta persona es inhumano. No solo ha jugado con la comida de nosotros, porque dejándonos sin comer se las goza, es que además tenía a dos amigos en el equipo (Maica Benedicto y Borja Silva) y le daba igual dejarles con la mitad de comida la próxima semana. Y eso es de ser poco humano", continuó protestando Aratz Lakuntza de forma muy vehemente.

"Ha jugado con la comida de todo un equipo y con esas cosas no puedo", reiteró campeón del mundo en carreras de obstáculos ante las incesantes burlas de Claudia Chacón, que se limitó a responder "me la pela" y que incluso se enorgulleció por generar una situación de conflicto en la isla.

"Eres lo peor que he visto en esta edición y en todas", sentenció Aratz Lakuntza mientras apelaba a su expulsión: "Ojalá se haga justicia y te vayas hoy, porque no se merece estar aquí esta tía". Finalmente, ese deseo no se vio cumplido: Claudia fue salvada por los espectadores de 'Supervivientes 2026' frente a Teresa Seco.

¿Quién es Aratz Lakuntza, campeón del mundo que asombró a la audiencia vasca en 'El Conquistador'?

Aratz Lakuntza es un deportista de élite, natural de San Sebastián (Guipúzcoa), que a sus 26 años de edad se alzó como Bicampeón del Mundo en Carreras de Obstáculos (OCR). Se trata de un hito para un joven deportista que comenzó a prepararse en esta disciplina apenas un año antes de alzarse con la victoria.

El participante vasco aterrizó en 'Supervivientes 2026' con la misión de poner en valor su excelente preparación física y mental, ofrecer el máximo rendimiento en las pruebas y desplegar todo su espíritu competitivo, que es asombroso. Es entrenador personal, se define como una persona muy exigente y con carácter cuando compite, y no se anda con reparos ante las cámaras ni frente a la convivencia.

Si echamos un vistazo a su cuenta oficial de Instagram, comprobamos que, con Aratz Lakuntza, 'Supervivientes' ya tiene a su mayor titán para las pruebas a las que se tendrán que enfrentar los concursantes. Retos a los que este año se está dando mayor peso si cabe.

El atleta se lanzó de lleno a la aventura más grande de su vida. "Hace poco participé en un reality de supervivencia en el que se me quedó una espina clavada, por lo que cojo esta nueva aventura con muchísima ilusión y sobre todo para demostrarme a mí mismo hasta dónde puedo llegar", declaró en su vídeo de confirmación.

Efectivamente, 'Supervivientes 2026' no es su primera incursión en un concurso. Aratz Lakuntza fue la estrella de la anterior edición de 'El Conquistador del Caribe' en la ETB, la cadena autonómica vasca. Durante su trayectoria en este formato de supervivencia demostró ser todo un portento. Aratz se convirtió en uno de los claros favoritos para ganar la edición 2025 del reality vasco, pues conquistó al público con sus impresionantes exhibiciones en las pruebas, con su descomunal destreza física y su incuestionable alma de líder.

No obstante, a pesar de ser uno de los candidatos a alzarse con el triunfo, antes de la final cayó en una prueba que fue tildada de "imposible" desde el punto de la física. Las redes se llenaron entonces de críticas contra 'El Conquistador', considerando que su eliminación fue un auténtico "robo". Es precisamente por ello por lo que Aratz Lakuntza dijo que "se me quedó una espina clavada" en su vídeo de presentación. Ahora, en 'Supervivientes 2026' promete sacársela y dejar a la audiencia de todo el país sin palabras.

Como atleta y deportista de élite desembarca en Honduras para "reventarla": "Soy muy competitivo. Si estás en mi equipo y me demuestras, te apoyaré, pero si no me demuestras, no estás en mi equipo", sentenció alto y claro. Es decir, para él, o aportas o apartas.