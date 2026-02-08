'La Promesa', avance semanal del 9 al 13 de febrero: Anuncio de boda, peligro de muerte y un extraño personaje

En el capítulo 771 de 'La Promesa' de este lunes, 9 de febrero, Manuel fracasa en su intento de echar a Leocadia del palacio y claudica ante su amenaza de llevarse a Ángela con ella. Samuel cuenta a Petra que ha visto a Carlo y María besarse y ella le insiste en que así debe ser. El lacayo y la doncella se juntan después del beso: van por el buen camino, pero aún les queda mucho por recorrer.

Martina y Adriano coinciden en que no pueden amarse, porque harían daño a mucha gente. Para sorpresa del conde, Jacobo anuncia que se marchan en dos semanas a Nueva York. Vera se disculpa con Teresa por lo mal que se ha portado con ella y el ama de llaves la perdona. Petra explica a las cocineras que no aceptó el ascenso porque prefiere hacerse cargo del refugio.

Lorenzo, por su parte, se queja de que Curro y Ángela acudieron a la fiesta de los Artiaga y Leocadia le pide que lo supere. El capitán extiende el rumor de que Ángela está loca y paga su frustración con Margarita, ¡a quien amenaza de forma física!

Avance de 'La Promesa' del capítulo 772 - Martes 10 de febrero

Margarita muestra a Alonso su preocupación por la rabia de Lorenzo. Vera se sincera con todo el servicio: Lope mintió. Una vez más, pide perdón a Teresa. Más tarde, las cocineras y Pía también se disculpan con el ama de llaves, aunque le aconsejan que no se deje influenciar por Cristóbal.

Jacobo confirma a Adriano que Martina le ocultó que se iban en dos semanas a Nueva York. Y no duda en acusar a la hija de Margarita de haberle mentido… María y Carlo no se ponen de acuerdo en quién besó a quién. ¿Se terminarán enamorando?

Alonso y Manuel discuten por la continuidad de Leocadia en La Promesa. La señora de Figueroa, por su parte, está indignada porque Lorenzo va hablando mal de Ángela. ¡El marqués se compromete a intervenir! Petra se preocupa porque el negocio de los churros no es suficiente para mantener el refugio. Toño y Enora esperan, nerviosos, el regreso de Manuel, que ha ido a hablar con Nazario.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 773 - Miércoles 11 de febrero

A pesar de que Nazario no aprueba el enlace, Enora y Toño anuncian a las cocineras que se van a casar. Como regalo de bodas, Manuel correrá con todos los gastos. Leocadia descubre que el mayordomo le ha mentido y encarga a Santos que vigile a Cristóbal y Teresa. El ama de llaves hace un regalo a Cristóbal y se dan un beso en la comisura. ¿Avanzará esta historia?

En el servicio, todos se preparan para la boda de Toño y Enora. Alonso se enfrenta a Lorenzo para que no reavive el asunto de la boda. El capitán achica, pero con la boca pequeña. Pía se preocupa por las idas y venidas de Carlo y María, quien sigue sin revelar que está embarazada.

Curro y Ángela están cansados de esperar: quieren casarse ya, y deciden pasar a la ofensiva anunciando delante de toda la familia que están prometidos. Martina se disculpa con Adriano por haberle mentido y hacen las paces un poco a medias… Margarita se sincera con Martina: sabe quién es el hombre que la besó y no es del Patronato.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 774 - Jueves 12 de febrero

Tras el anuncio de boda, el marqués defiende a Curro y Ángela ante Leocadia y Lorenzo. Martina necesita poner distancia con Adriano, por ello debe irse a Nueva York… En aras de la paz y la convivencia, Alonso organiza un careo entre Leocadia y Manuel, aunque el resultado no es del todo satisfactorio.

Lorenzo amenaza a Curro: se ha precipitado y lo va a pagar si no se marcha porque la alternativa puede ser la muerte. Santos desvela a Leocadia que Teresa le ha hecho un regalo a Cristóbal. La señora de Figueroa, por su parte, escribe una carta para el mayordomo y vuelve a firmar como Mercedes del Amor.

Toño está preocupado, ya que Enora va a casarse sin decirle nada a su tío, pero la ilusión de las cocineras lo opaca todo. Curro intenta convencer a Manuel de que deben relajarse con Leocadia: al fin y al cabo, va a ser su suegra. Alonso y Lorenzo se enfrentan, ¡y están a punto de llegar a las manos!

Avance de 'La Promesa' del capítulo 775 - Viernes 13 de febrero

Alonso se impone a Lorenzo: ya le ha tolerado suficiente y está cansado de hacer la vista gorda con él. Ángela echa en cara al capitán lo mala persona que es y le recomienda un psiquiatra para sus problemas mentales.

Samuel se esfuerza en convencer al servicio de que la relación de María y Carlo es una bonita historia de amor. El cura y la doncella tienen un acercamiento: para él no es fácil verla con otro y ella le confiesa que su relación con Carlo no está bien.

Enora propone a Toño encargarse los dos juntos del control de calidad de los motores en el extranjero. ¿Cómo reaccionará el joven? Adriano expresa a Martina que acepta que se marche y le pide que sea feliz en Nueva York. La joven, por su parte, sigue dolida por separarse de los niños y de Adriano, pero Jacobo intenta hacerle ver que deben ser un poco egoístas.

Alonso y Lorenzo se quedan de piedra ante la llegada de un nuevo y extraño visitante: Ciro. ¿De quién se trata? Además, Leocadia revela uno de sus mayores secretos a Cristóbal, ¡este se queda sin palabras!