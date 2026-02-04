Cambio de programación con 'Pasapalabra': Atresmedia anuncia que se suspende de su horario original ante la entrega del bote

Aunque reste emoción, Atresmedia está anunciando a bombo y platillo la fecha y hora de entrega del bote de 'Pasapalabra', el más grande de la historia del legendario concurso y el segundo premio más alto de la televisión española. Tomen nota porque será este jueves, 5 de febrero, cuando tendrá lugar todo un acontecimiento televisivo que promete registrar audiencias desorbitadas.

Manu Pascual y Rosa Rodríguez se batirán en su último duelo después de 434 y 304 programas respectivamente, que culminará con la flamante victoria de uno de ellos y con el alzamiento de un botín que supera los 2,7 millones de euros acumulados. Toda una gesta.

Si bien, desde hace dos semanas, Antena 3 no ha parado de promocionar que ese antológico premio ya tiene dueño, reservándose, eso sí, la fecha exacta y su estrategia de programación. Y ha sido ahora, en plena víspera, cuando el grupo ha concretado día y hora de manera oficial, desvelando definitivamente todas sus cartas y un plan que -como ya es habitual- pasa por trasladar 'Pasapalabra' al prime time, la franja de máximo consumo.

Esto derivará en novedades sustanciales en el horario que los telespectadores diarios del concurso deben conocer para no despistarse. En primer lugar, Atresmedia suspenderá la emisión regular de 'Pasapalabra' a las 20:00 horas, su horario original. En su lugar, ofrecerá una entrega especial titulada 'Pasapalabra: Manu y Rosa, un duelo de récords', en la que se repasará la brillante e histórica trayectoria que han atesorado los veteranos concursantes.

Posteriormente, tras el informativo de Vicente Vallés (alrededor de las 21:55 horas), Manu y Rosa acudirán a 'El Hormiguero' como invitados; siendo esto la antesala del programa de 'Pasapalabra' que albergará la entrega del bote. En la guía de programación de Antena 3 aparece fijado de 23:00 a 00:45 horas, por lo que no se conocerá al ganador del Rosco hasta bien entrada la madrugada.

Así queda la programación ante la entrega del bote de 'Pasapalabra':

20:00 horas - Especial 'Pasapalabra: Manu y Rosa, un duelo de récords'

21:00 horas - 'Antena 3 Noticias'

21:55 horas - 'El Hormiguero' con Manu y Rosa como invitados

23:00 horas - 'Pasapalabra: La entrega del bote'